سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يرعى بطولة بادل تنس في دبي

المصدر: البيان

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أبرمت "دناتا للسفريات الحكومية"، التابعة لدناتا للخدمات الجوية والسفر العالمية، شراكة مع "دو" من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة EITC وشبكة الإذاعة العربية ومجلس دبي الرياضي، لإطلاق بطولة بادل تنس جديدة للموظفين الحكوميين في شهر مارس (آذار) المقبل.

وشهد الإعلان عن الحدث الرياضي الفريد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووقع سموه قميصاً مقدماً من أكاديمية "وورلد بادل"، يمثل مكان إقامة البطولة المقبلة.

وقال سموه: "ستوفر بطولة دناتا للبادل أمام المشاركين والمشجعين فرصة رائعة لتجربة قوة الرياضة والفوائد التي تجلبها. ونحن في مجموعة الإمارات ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في تعزيز الصحة وإلهام الناس وبناء فرق قوية. وتؤكد الأنشطة التي نرعاها التزامنا طويل الأمد بدعم الأحداث والمبادرات التي تساهم في رفاهية المجتمعات".

ومن خلال تبنّيها واحدةً من أسرع الرياضات نمواً في العالم من حيث المشاركة، أطلقت "دناتا للسفريات الحكومية" فعالية البادل للتواصل مع الهيئات الحكومية في دبي، وهو ما يتماشى مع رؤية دبي وأهدافها لتصبح أسعد مدينة على وجه الأرض، وتزويد المواطنين والمقيمين بفرص لاعتماد أسلوب حياة نشط وصحي.

وأعرب فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو عن سعادته للتعاون مع دناتا للسفريات الحكومية لدعم تسريع الابتكار التكنولوجي في الدولة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة. وقال: "في إطار جهودنا المستمرة لدعم رؤية 2030 وتحسين الحياة من خلال تقديم أحدث وأفضل التقنيات للعملاء، سيعمل خبراء دو خلال هذا الحدث على استكشاف إمكانات ChatGPT. ومن خلال الوصول إلى مليون مستخدم في خمسة أيام فقط، فإن منصة الذكاء الاصطناعي سوف تدعم تمكين الأعمال، وتساهم في تعزيز قدراتنا ورفع الكفاءة".

ودعت "دناتا للسفريات الحكومية" ممثلي الهيئات والدوائر الحكومية في دبي والإمارات الشمالية للمشاركة في البطولة، التي ستقام في المدة من 8 إلى 10 مارس (آذار) 2023، في "أكاديمية دبي العالمية للبادل". ويمكن لأفراد الجمهور الحضور لمشاهدة الدور النهائي والمشاركة في سلسلة من السحوبات والألعاب والعديد من الفعاليات الترفيهية. وقدّم شركاء البطولة، بما فيهم "كراون آند تشامبا ريزورتس" و"فنادق تاج" جوائز قيّمة. كما سيتاح للجمهور الاستمتاع بالمأكولات التي تقدمها علامات تجارية محلية "G.O.A.T. برغر" و"سماش سبيشاليتي كوفي".

ويأتي هذا الحدث بعد سلسلة "الألعاب الحكومية GOV GAMES"، وهي مبادرة فريدة لبناء الفريق أطلقها في عام 2018 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسوف تقام في أوائل شهر مارس (آذار) المقبل. كما يشكل الحدث الجديد جانباً من التزام "مجموعة دناتا للسفريات" المستمر بالسفر الرياضي.

معلومات عن "دناتا للسفريات الحكومية على www.dnata.com/travel. وللاستفسار عن "بطولة السفريات الحكومية للبادل"، يتعين على الموظفين الحكوميين التواصل مع مدير شؤون العملاء لدى "دناتا للسفريات الحكومية".

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