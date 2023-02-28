60 لاعباً في «التصنيفية الثانية للدارتس»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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اختتمت البطولة التصنيفية الثانية للدارتس التي نظمها اتحاد الإمارات للدارتس على مدار يومين بفندق ميدان في دبي بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة تنافسوا في فئات الرجال للمواطنين والمقيمين والسيدات.

وأعرب خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد عن سعادته بما حققته البطولة التصنيفية الثانية والنجاحات على المستوى الفني والتنظيمي، مؤكداً أن البطولة كشفت عن تطور مستوى اللاعبين المشاركين، كما أن معدل النتائج مبهر في كل الفئات، وهو ما يحفزنا لمواصلة المسيرة نحو تشكيل أول منتخب إماراتي للعبة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن البطولة التصنيفية الثالثة ستقام يومي 27 و28 مايو المقبل ثم الرابعة نهاية يونيو المقبل.

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