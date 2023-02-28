إنجاز إماراتي عالمي في «الشراع الحديث»

المصدر: دبي - البيان

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حقق بطلنا الأولمبي في رياضة الشراع الحديث عادل خالد إنجازاً رياضياً فريداً بإحرازه المركز الثاني والميدالية الفضية في فئة ماسترز (ألكا 7) مع ختام بطولات العالم التي استضافها النادي الملكي لليخوت في مدينة باتايا التايلاندية خلال الفترة من 8 إلى 26 الجاري، فيما نال الميدالية الذهبية البطل الأولمبي التايلاندي كيراتي بولونغ، ونال البرونزية الإيطالي بيترو كوربوشي.

ورفرف علم الإمارات على منصة التتويج العالمية عالياً خفاقاً مجدداً في مدينة باتايا التي زفت الأبطال في الحفل الختامي بحضور ممثلي الاتحاد الدولي وممثل سفارة دولة الإمارات ماجد سعيد الفلاسي نائب رئيس البعثة للشؤون القنصلية الذي تابع الفعاليات وساند البطل عادل خالد خلال منافسات البطولة العالمية.

رقم صعب

وسجل عادل خالد رقماً صعباً في بطولة العالم إذ أهدى الإمارات انتصارين كبيرين وغاليين في بطولات العالم للشراع الحديث ألكا 6 و7 إذ حقق قبل أسبوع المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فئة ألكا 6 ثم أضاف إنجازاً جديداً بعد تألقه في منافسات ألكا - 7 وحصوله على الميدالية الفضية.و

عبر بطلنا الأولمبي عن سعادته الكبيرة بتحقيق إنجاز جديد وفريد في رياضة الشراع الحديث بالحصول على الميدالية الثانية خلال المشاركة في بطولات العالم ماسترز ألكا 6 و7 مهدياً هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة.

فاتحة خير

وقال إن هذا الإنجاز الكبير يعتبر فاتحة خير مع بداية عام 2023 في إطار تحقيق جاهزيته لمقبل البطولات والمشاركات الإقليمية والدولية وذلك نحو تحقيق حلم المشاركة مجدداً في الدورات الأولمبية وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في مختلف الملتقيات.

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