2000 متسابق في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

المصدر: دبي - البيان

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بمشاركة قياسية بلغت 2000 متسابق من الجنسين من داخل وخارج الدولة، انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان الرماية في منطقة الروية بدبي.

وأقيمت مراسم افتتاح البطولة بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في المركز.

جاءت الانطلاقة وسط إقبال كبير حيث يمتد التنافس حتى يوم الأحد المقبل، وشهدت المنافسات الأولى تتويج الفائزين في فئات كبار المشاركين «الأكبر سناً»، والناشئين.

وتميزت الانطلاقة بتفوق رماة سلطنة عمان، الذين أحكموا سيطرتهم على المراكز الثلاثة الأولى في فئتي كبار المشاركين والناشئين، ففي كبار المشاركين جاء بالمركز الأول سالم بن سلطان الوهيبي محققاً العلامة 78 (5 إكس)، يليه بالمركز الثاني الغفيق بن النخيره الجحافي بالعلامة 78 (4 إكس)، وبالمركز الثالث سعيد أحمد المشيخي بالعلامة 77 (5 إكس).

وفي فئة الناشئين جاء أحمد سالم المسهلي بالمركز الأول بالعلامة 78 (3 إكس)، يليه سعيد سليم الكثيري بالعلامة 78 (2 إكس)، وسلطان بن علي المقبالي بالعلامة 78 (2 إكس).

تعاون

واعتبر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النجاحات التي تتحقق في موسم بطولات فزاع للرياضات التراثية، جاءت بفضل التعاون والتكاتف مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، وقال: نحن نقوم بالتخطيط ووضع الأفكار والتنظيم، لكن لا يمكن أن نعمل لوحدنا بعيداً عن أصحاب الاختصاص والخبرة في هذه المجالات، وهو ما جعلنا نقيم ميدان الرماية داخل ميدان الرماية الخاص بشرطة دبي، الجهة المختصة في التعامل مع السلاح والرصاص الحي والاستعانة بالكوادر ذات الخبرة لديهم، ونفس الحال ينطبق على منافسات الهجن بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن على سبيل المثال، وغيرها الكثير، لأننا في حكومة دبي نعمل ضمن بوتقة واحدة وبهدف منسجم معاً لتحقيق أهدافنا وغاياتنا بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وأكد العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن المشاركة القياسية في هذه النسخة لنحو 2000 رام، تأتي في ظل النجاحات التي تحققها هذه البطولة وقدرتها على استقطاب المشاركين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: النسخة الحالية شهدت تعديلات طفيفة لكنها رفعت حماس المشاركين، في الماضي كان يتأهل للنهائيات أفضل 25 رامياً وكان عدد كبير يحقق العلامة 79 لكن يخرج من المنافسة بفوارق العلامة الكاملة «الإكس»، لكن في هذه النسخة ارتأينا أن يتأهل كل من يحقق العلامة 79 بغض النظر عن عدد «الإكس» التي يحققها، مما زاد الفرصة أمام المشاركين وبالتالي انعكس على حجم المشاركة.

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