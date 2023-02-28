القرقاوي يحدد ملامح إعداد منتخب السلة لنهائيات آسيا

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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احتفل اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة في مزرعته بالخوانيج بمنتخب الإمارات بمناسبة تأهله للمرحلة الثالثة، وهي التصفيات النهائية لبطولة آسيا المقرر إقامتها نوفمبر المقبل، التي تضم إلى جانب الإمارات كلاً من العراق وفلسطين وقطر، إضافة لأربعة منتخبات متأهله من شرق آسيا.

وخلال كلمته في الحفل، وجه القرقاوي رسائل مهمة عدة تتعلق بالمرحلة المقبلة والتحديات المنتظرة، في مقدمتها دعم الجهات الرسمية لمواجهة تلك التحديات وتحقيق النجاحات المطلوبة، معرباً عن أمله أن الهيئة العامة للرياضة لن تقصر في الدعم المطلوب.

وقال إن الأمر لا يتوقف فقط عند رصد ميزانية بل يتطلب تفريغ اللاعبين واعتماد جهاز طبي متفرغ مقدماً الشكر لناديي شباب الأهلي والشارقة على تفريغ أخصائي علاج طبيعي ومدلك خلال مشاركة المنتخب في الدوحة، وقال إن اتحاد السلة سيجتمع في القريب العاجل للإعلان عن خطة الإعداد ومتطلبات المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، لأن هذه المرحلة تتطلب تعاوناً وجهداً كبيرين من أجل إنجاح مهمة المنتخب.

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