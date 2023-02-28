منتخب الجوجيتسو يحتفظ بصدارة آسيا

المصدر: بانكوك - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل أبطال الإمارات للجوجيتسو حصد الميداليات وتحقيق الإنجازات لليوم الثاني على التوالي في منافسات فئة «النيوازا» بالنسخة السابعة من البطولة الآسيوية المقامة حالياً في صالة رانج سيت بالعاصمة التايلاندية بانكوك. ورفع أبناء وبنات الإمارات رصيدهم من الميداليات إلى 16 ميدالية، بعد إضافة 4 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات ليحتفظ المنتخب بصدارة القارة الآسيوية.

وحل منتخب الفلبين في المركز الثاني بفئة النيوازا برصيد 4 ذهبيات وبرونزيتين، فيما حل منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد ذهبية واحدة و3 فضيات و4 برونزيات.

وتلقت البعثة اتصالاً من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الذي بارك للاعبين واللاعبات وهنأهم وثمن جهودهم وجهود الجهازين الفني والإداري، وأكد أنهم كانوا وسيظلون عند حسن الظن بهم.

وقال الهاشمي:«كل إماراتي يقدر جهود وتضحيات أبناء وبنات الإمارات، خاصة أن إنجازهم لم يأت من فراغ، فهؤلاء اللاعبون واللاعبات لم يروا عائلاتهم منذ أكثر من شهر، ويتدربون يومياً على فترتين منذ عدة أشهر، من أجل تحقيق هذا الإنجاز، ومن هنا فنحن نتوجه أيضاً لعائلاتهم بالشكر والتقدير، ونثمن دعمها لأبنائها وبناتها ونعتبرهم دائماً شركاء النجاح.

وأضاف: «نهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بوصفه الداعم الأول للرياضة والرياضيين خصوصاً رياضة الجوجيتسو وهذا الدعم يبقى حجر الزاوية في كل إنجازاتنا بكل المحافل وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نظير دعمه ومتابعته الحثيثة لمشروع الجوجيتسو في الإمارات، الذي أصبح يتجاوز مفهوم الرياضة إلى مشروع وطن، يسهم في بناء أجيال جديدة قوية وفتية، تستوعب هوية الوطن وتحافظ على مكتسباته، وتسهم في بناء نهضته، ونشكر أيضاً رعاة الاتحاد وشركاءه والداعمين لكل برامجه، ونعتبرهم جزءاً لا يتجزأ من أي إنجاز تحققه رياضة الجوجيتسو».

استقبال

على صعيد متصل، استقبلت البعثة وفداً من سفارة الدولة في بانكوك برئاسة عبيد بن طارش الظاهري سفير دولة الإمارات في مملكة تايلاند والذي حرص على حضور جانب من المنافسات ودعم اللاعبين معنوياً وتحفيزهم، والمشاركة في مراسم التتويج وتهنئة الأبطال على الإنجاز، وكان في استقباله محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد رئيس البعثة، وأكد الظاهري أن الإنجازات ليست غريبة على أبناء زايد من أبطال وبطلات الجوجيتسو، لأنهم يبحثون عن التميز في كل محفل يشاركون فيه، وأنه كان رئيساً للبعثة وشاهداً على إنجازهم في مارس من العام الماضي بالنسخة السادسة من البطولة التي أقيمت بالبحرين، وكانوا كعادتهم أبطالاً فوق العادة.

تطور ملحوظ

وأكد فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي أن إنجاز أبطال الإمارات أثلج صدور الجميع، وأن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح، ويتطور مستواه بشكل ملحوظ، لأن مثل هذه البطولات مؤشر دقيق للأداء، وتلك البطولة تحديداً تكتسب قيمة مضافة كونها تأتي قبل بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية في هانغ شو الصينية.

وقال: «لاعبو المنتخب الوطني يدركون أن البطولة محطة من ضمن المحطات المهمة في موسم زاخر بالبطولات والأحداث الكبرى على المستويين القاري والعالمي، وبالتالي فإن اللاعبين الذين واجهوا لاعبينا في آسيا سيلتقونهم مرات أخرى في بطولة العالم بمنغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين، وبطولة العالم لألعاب الصالات بالسعودية، ومثل هذه البطولات تحتاج إلى خبرة كبيرة لدى اللاعبين».

نجاح

أوضح فهد علي الشامسي أن البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس، من الجوانب التنظيمية والتحكيمية والجماهيرية، وحققت رقماً قياسياً في عدد الدول المشاركة، وعدد اللاعبين، وبالتالي حققت أهدافها وعبر عن شكره للاتحاد التايلاندي على حسن الاستضافة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز