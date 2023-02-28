«كأس الاتحاد للقوى» الجمعة

المصدر: (دبي ـ إيهاب زهدي)

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أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن تنظيم فعاليات بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى بنادي الثقة في الشارقة لثلاثة أيام بداية من يوم الجمعة المقبل للفئات العمرية. وتعكف اللجان العاملة في الاتحاد على وضع جميع الترتيبات الفنية الخاصة بالبطولة وتسجيل الفرق واللاعبين، واتخاذ الخطوات التي تعزز نجاحها على غرار البطولات الماضية التي شهدت مستويات جيدة من الفئات المختلفة على مستوى الذكور والإناث، بالإضافة إلى المواهب الجيدة التي تنبئ عن مستقبل واعد لرياضة «أم الألعاب».

ويحرص اتحاد الإمارات لألعاب القوى على تنظيم البطولات المختلفة ضمن استراتيجيته الرامية لاكتشاف المواهب والعمل على تطوير الكوادر الوطنية في المسابقات.

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