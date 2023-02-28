مالك الجزيري: اعتزالي في دبي عرفان بالجميل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلن نجم التنس التونسي مالك الجزيري، اعتزاله اللعب بنهاية مشواره في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، المقامة حالياً في نسختها الـ31، لتكون محطته الأخيرة في مسيرة احترافية امتدت لـ20 عاماً. جاء ذلك في مؤتمر صحافي للاعب، أمس، عقب خروجه المبكر من الدور الأول للبطولة، بالخسارة أمام المصنف 31 عالمياً الإسباني إليخاندرو فوكينا بواقع مجموعتين دون رد.

وأكد الجزيري أنه قرر إعلان اعتزاله في دبي عرفاناً بالجميل، ورسالة شكر لما قدمته له من دعم طيلة مسيرته، وقال: أحمل ذكريات جميلة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، منها نصف نهائي 2018 عندما تغلبت على المصنف الثالث عالمياً حينها ديمتروف واليوناني تسيتسيباس، ولعبت ضد أفضل لاعبي العالم مثل فيدرر وديوكوفيتش، وخضت في دبي أفضل المباريات في حياتس، ولدبي مكانة خاصة في قلبي، أحبها كثيراً، وأشكر صلاح تهلك مدير البطولة على منحي فرصة إنهاء مشواري فيها

وأضاف: فخور بما حققته في مشواري، وسأحاول استثمار خبرتي لتطوير التنس العربي.

من جهة أخرى، يبدأ النجم الصربي ديوكوفيتش، اليوم، رحلة البحث عن لقبه السادس في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بمواجهة التشيكي توماس ماتشاك المصنف 130 عالمياً، وحصل ديوكوفيتش على لقب البطولة 5 مرات.

وأكد ديوكوفيتش الذي أحرز لقب أستراليا المفتوحة الشهر الماضي للمرة العاشرة في تاريخه، تحسن حالته الصحية واستعادة لياقته بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ، وقال: قضيت أسبوعين من دون لعب وحصلت في الأيام القليلة الماضية على أكبر قدر من التدريب لاستعادة لياقتي، واقتربت من الجاهزية الكاملة، والمهم هو عدم شعوري بألم.

وحافظ ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، محتلاً الصدارة طوال 378 أسبوعاً محطماً الرقم القياسي المسجل باسم الألمانية شتيفي غراف، التي تصدرت التصنيف على مستوى فئتي الرجال والسيدات طوال 377 أسبوعاً. وأسفرت نتائج أمس عن فوز الروسي أندري روبليف المصنف سادساً عالمياً وحامل اللقب على الصربي فيليب كراينوفيتش المصنف 70 بمجموعتين دون رد.

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