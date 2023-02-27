سعيد بن مكتوم رئيساً فخرياً للاتحاد العربي للبادل

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبادل عن تعيين الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمنصب الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، وذلك خلال أعمال الجمعية التأسيسية للاتحاد التي أقيمت في القاهرة.

وفاز المهندس أحمد غتوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل، برئاسة الاتحاد العربي للبادل في انتخابات الجمعية العمومية ليصبح بذلك الرئيس الأول للاتحاد.

وجاء تعيين الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم في منصب الرئيس الفخري اعترافاً بمكانة الإمارات باعتبارها أول دولة عربية تمارس البادل، وتقديراً لجهوده الشخصية في نشر اللعبة في جميع أنحاء الوطن العربي.

واستقرت الجمعية التأسيسية للاتحاد العربي للبادل على أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم سعيد محمد المري، أمين سر اتحاد الإمارات للبادل؛ وعبد الله الروضان، الاتحاد الكويتي للبادل نائباً للرئيس؛ وفهد كانو، رئيس الاتحاد البحريني للبادل؛ وخالد بن سليمان السعد، رئيس الاتحاد السعودي للبادل.

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