14 فريقاً في «دولية سكاي دايف أبوظبي» الخميس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق بطولة سكاي دايف أبوظبي الدولية الثانية بعد غد الخميس مدة أربعة أيام، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وبمشاركة 14 فريقاً تمثل 8 دول وهي: روسيا وكرواتيا وإيطاليا وألمانيا والبحرين والكويت وسلطنة عُمان والإمارات، ويحظى الحدث الدولي بالمنافسة القوية في مسابقة دقة الهدف والتماسك، ومن المقرر أن تستمر المنافسات حتى عصر الأحد المقبل إذ سيتم تتويج الفائزين في الصعيدين الفردي والفرقي، وبالفعل بدأت الفرق المشاركة الوصول كما تم السماح بالتدريب اليومي حتى غد الأربعاء.

من جانبه، أعرب سعيد الغيثي عضو مجلس إدارة سكاي دايف أبوظبي، عن سعادته بإقامة البطولة المرة الثانية، مشيراً إلى أن البطولة تجد كل المساندة من مجلس أبوظبي الرياضي والدعم الفني من اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ما يسهل من مهمة القافزين ويسهم في إنجاح الحدث، موجهاً الدعوة إلى الجمهور لحضور الفعالية ومتابعة الحدث العالمي.

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