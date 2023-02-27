ختام ناجح لـ «سلة الرياضية العمالية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق «إينوك» بلقب بطولة كرة السلة التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، وينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا» والتي تقام على مختلف الملاعب في دبي حتى 31 مارس المقبل وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، والسباحة.

وفاز فريق «إينوك» بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق «دهانات جوتن» في المباراة النهائية التي شهدت حضوراً جماهيرياً مكثفاً وانتهت بنتيجة 61-27، فيما حل فريق «فندق كراون بلازا جميرا» في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق «إمريل» بنتيجة 39-22، وفاز اللاعب مصطفى شندي من فريق «إينوك» بلقب أفضل لاعب في البطولة، وفاز اللاعب أوروسيو من فريق «كراون بلازا» بلقب أفضل لاعب واعد في البطولة.

وقام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وممثل عن مجلس دبي الرياضي بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، وشارك أكثر من 180 لاعباً شكلوا 12 فريقاً ممثلين مختلف الشركات في البطولة التي أقيمت في مقر السكن العمالي لشركة إينوك بمنطقة القوز الصناعية.

منافسات

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية على مدار الأسابيع المقبلة، تقام منافسات بطولة السباحة يوم 12 مارس في نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، وتنطلق بطولة الكريكت الثانية يوم 23 مارس في ملعب نزل للكريكت بميناء جبل علي.

ويتم تنظيم منافسات الدورة الرياضية العمالية بالتعاون مع شركاء مجلس دبي الرياضي اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي ومبادرة الروح الإيجابية، وتقام يوم الأحد من كل أسبوع في 6 مواقع هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو، ودلسكو، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وجائزة تقدير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز