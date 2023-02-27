الإماراتي محمد يحيى يحتفظ بلقب النسخة العربية من «محاربي الإمارات»

المصدر: وام

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احتفظ البطل الإماراتي محمد يحيى، بلقب وزن الخفيف في النسخة العربية من بطولة "محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة" بالفوز على الجزائري سهيل طاهري، فيما توج الأردني نورس ابذاخ بلقب "وزن الذبابة" ضمن النسخة ذاتها.

وأحرز محمد يحيى اللقب للنسخة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة في مسيرته.

وأقيمت منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام، بصالة "الاتحاد آرينا" في جزيرة ياس، وبتنظيم من شركة بالمز الرياضية، وسط حضور جماهيري كبير.

حضر منافسات "النسخة العربية" وتوج الفائزين الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان.

كما حضر المنافسات وتوج البطل، سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسعادة محمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجوجيتسو، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والخبير العالمي في الجوجيتسو البرازيلي هنزو جريسي.

وتوج البطل الإماراتي محمد يحيى باللقب بعد نزال قوي ومثير أمام الجزائري طاهري؛ حسم بقرار الحكام بعد 5 جولات.

كما توج الأردني نورس ابذاخ باللقب في النزال الرئيسي الثاني، بعد إقصاء الحكم لمنافسه اللبناني جوني توما، بسبب ركلة غير قانونية.

وشهدت باقي النزالات فوز العراقي أحمد الربيعة بعد تمكنه من إخضاع اللبناني شربل دياب في "وزن الثقيل"، وفوز الأردني يزيد حسانين على التونسي وجدي مسعوي بقرار الحكام في "الوزن الحر"، كما تفوق الأردني محمد باسم على العراقي أحمد صائب بقرار الحكام في "وزن المتوسط".

وفاز المغربي عصام الزلحاد على السوري بلال الصلخدي بالضربة القاضية في "وزن المتوسط"، وأحرزت الجزائرية نورا كورنول ثاني انتصار لها بفوزها على المغربية سناء منذر بالضربة القاضية، في "الوزن الحر"، وفاز الجزائري خالد العلام على العراقي كرار رحيم بالاستلام في "الوزن الحر".

كما أحرز المغربي عبد الحق المحيذرة أول انتصاراته بتغلبه على الأردني عبود القيسي، بقرار الحكام في "الوزن الخفيف".

وعبر البطل الإماراتي محمد يحيى عن سعادته بالحفاظ على لقبه، مؤكدا أن النزال كان صعبا للغاية، لكن الإعداد الجيد قبل المشاركة في البطولة، والدعم الكبير من قبل اللجنة المنظمة، والجمهور الكبير خلال المنافسات كان لهم الدور في الحصول على لقب النسخة العربية.

وأضاف: "النزال مع الجزائري طاهري لم يكن سهلا؛ حيث كان خصما عنيدا للغاية طوال المنافسات، ولكن ما لاقيته من دعم ساعدني في تحقيق الهدف المطلوب".

وأوضح فؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة أن نجاح النسخة الحالية من بطولة "محاربي الإمارات" يؤكد مدى كفاءة وقوة المقاتلين الذين شاركوا في جميع النزالات من مختلف دول العالم، وهو ما ظهر على مدار الأيام الثلاث الماضية.

وأشار درويش إلى أن البطولة ستواصل استقطابها لأفضل المقاتلين من جميع أنحاء العالم، خلال النسخ المقبلة، في ظل ما تحظى به من دعم اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة عبد المنعم الهاشمي، والحضور الجماهيري اللافت في كل نسخة من المنافسات.

وأضاف درويش ان البطل الإماراتي محمد يحيى حافظ على لقبه، في إنجاز جديد للرياضة الإماراتية، وتأكيد على الدعم الكبير الذي يلقاه اللاعب.

وعن إمكانية دعم العديد من اللاعبين الإماراتيين، للسير على خطى محمد يحيى قال درويش: لدينا خطة لتحقيق هذا الهدف، خاصة مع وجود العديد من المواهب التي تحتاج لمن يكتشفها ويرعاها.

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