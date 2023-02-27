سيباستيان لوب يتألق في «رالي أبوظبي الصحراوي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تألق متصدر بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية سيباستيان لوب ومنح فريقه «البحرين ريد إكستريم» بداية مريحة في مستهل رالي أبوظبي الصحراوي - الجولة الثانية من البطولة في الإمارات، وسجل لوب مع ملاحه فابيان لوركين ثالث أسرع زمن بالمرحلة البالغ مسافتها 6.76 كم في الثانية على متن سيارة برودراف هانتر لفريق البحرين ريد إكستريم. وفاز بالمرحلة منافس لوب الكبير على لقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية ناصر العطية.

كما سجل زميل لوب بفريق «البحرين ريد إكستريم» جيرلاين شيشيريه وملاحه أليكس وينوك ثاني أسرع زمن في المرحلة بسيارة برودرايف هانتر أخرى وبفارق 4 ثوانٍ خلف العطية. وكان لوب الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والأربعين، على بعد ست ثوانٍ فقط عن العطية، وهو يعلم أن المعركة تبدأ بجد غداً عندما يبدأ الرالي لمدة خمسة أيام في الكثبان الرملية الشاهقة في الربع الخالي.

ويتطلع لوب وشيشيريه إلى تقديم أفضل العروض التي منحتهما تسعة انتصارات في 14 مرحلة في رالي داكار في يناير في المملكة العربية السعودية، وهو رقم قياسي بتسجيل ستة انتصارات بالمراحل على التوالي لبطل العالم للراليات تسع مرات..

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