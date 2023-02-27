البرازيلي ماتشادو يحرز لقب «بطولة محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصل البرازيلي برونو ماتشادو بطل وزن الخفيف سيطرته على لقب هذه الفئة في بطولة محاربي الإمارات بعد تتويجه للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه في النزال الرئيسي بالنسخة الدولية 36 التي أقيمت على صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، أول من أمس.

وأكد ماتشادو جدارته وسجله المميز بلقب وزن الخفيف في البطولة للمرة الثالثة بعد تغلبه على الكوري الجنوبي يون جاي جونك بالاستسلام، حضر منافسات البطولة وتوج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بحضور الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، والشيخ فيصل بن طارق بن فيصل القاسمي، وشهدت 11 نزالاً قوياً ومثيراً.

كما حضر المنافسات وتوج البطل عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، والخبير العالمي في الجوجيتسو البرازيلي هنز جريسي.

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