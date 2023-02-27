البلجيكي إيفينبول بطل النسخة الخامسة لطواف الإمارات

المصدر: العين - البيان

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توج البلجيكي ريمكو إيفينبول بطلاً للنسخة الخامسة لطواف الإمارات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، والذي أقيم على سبع مراحل، لمسافة 1028 كم، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً محترفاً، واختتمت منافساته أمس على قمة جبل حفيت بمدينة العين.

ونجح إيفينبول في حسم لقب الطواف لمصلحته على الرغم من تفوق البريطاني آدم ييتس، دراج فريق الإمارات، عليه في المرحلة الأخيرة التي أقيمت في العين لمسافة 153 كلم، حيث تمكن الدراج البريطاني من التفوق بعشر ثوانٍ فقط على منافسه البلجيكي في الكيلومترات الأخيرة بالسرعة القصوى قبل عبور خط النهاية على قمة جبل حفيت، وأنهى البريطاني مسافة السباق في 3:29:42 ساعات، ليحل في المركز الأول للمرحلة، والثالث في الترتيب العام للطواف، فيما جاء الأسترالي لوكاس بلاب، دراج فريق إينيوس غرينادير، في المركز الثاني للترتيب العام للطواف.

فوز

وفاز البلجيكي ريمكو إيفينبول، دراج فريق سودال كويك ستيب، بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية «الشركة العالمية القابضة» لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية «شركة النخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصد تيم ميرلير القميص الأخضر برعاية «وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط، واحتفظ بالقميص الأسود برعاية «أبوظبي إكسبيرينس» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت، دراج فريق أبليسين ديكونينك. وحصد فريق الإمارات لقب أفضل فريق في النسخة الخامسة من طواف الإمارات.

وشارك في مراسم التتويج الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، ومبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، وسعيد الظاهري، مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة، وعبدالله الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية، وعايض الأحبابي، المستشار القانوني في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد إبراهيم، مدير التسويق في الشركة العالمية القابضة، وأحمد الغفلي، ممثل شركة نخيل.

سعادة

من جانبه، قال البطل ريمكو إيفينبول: «كان السباق صعباً، وشعرت بأن ييتس قريب جداً مني في الكيلومترات الأخيرة، لكن في النهاية اضطررت إلى وضع كل طاقتي لتجاوز الحد الأقصى وصولاً لخط النهاية، أنا سعيد جداً بهذا الانتصار، وتحقيق الفوز في كلتا المرحلتين الجبليتين، حيث أنهيت جبل جيس في المركز الثاني، وكلنا كفريق فخورون للغاية. سنعود إلى الوطن بفوزنا بثلاث مراحل، والفوز بالقميص الأحمر، ويعتبر فوزي هذا هو الأول لي بصفتي بطلاً للعالم».

وقال البريطاني آدم ييتس الفائز بالمرحلة السابعة: «أود أن أشكر فريقي على ثقتهم، وفوزي اليوم هو فوز للجميع، حيث تمكنا سوية من تطبيق الخطة التي رسمناها مسبقاً، وتمكنت بمساعدتهم من الوصول إلى خط النهاية، فهاجمت مبكراً واجتزت خط النهاية بنجاح».

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