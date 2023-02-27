«دبي ماسترز الدولية» للطيران اللاسلكي 16 مارس

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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رفع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على دعمه ورعايته للرياضات الجوية عامة وبطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي خصوصاً، والمزمع إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 20 مارس المقبل بحديقة الخور بدبي.

وأعرب نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن سعادته بالرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للبطولة، مشيداً بتضافر جهود مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي وشرطة دبي والإسعاف وغيرها من الهيئات التي اعتادت دعم نشاط الرياضات الجوية، معرباً عن أمله في أن يخرج الحدث في أبهى صوره.

زيارة

وكان وفد اتحاد الرياضات الجوية قد قام صباح أمس بزيارة تفقدية لحديقة خور دبي، وضم الوفد كلاً من يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام، وطارق السعدي وعبدالله مراد أعضاء مجلس الإدارة، وعلي صنقور وسامح حبيب من فريق الدعم اللوجستي، وكان في استقبالهم كل من جاسم أحمد خليفة ضابط عمليات المرافق وعبدالله مطر مراقب حديقة الخور، وأثنى يوسف الحمادي على التعاون الذي أبدته بلدية دبي والذي سوف يسهم في تسهيل مهمة الطيارين ومن ثم إنجاح الحدث.

ونوه طارق السعدي مدير البطولة، إلى أن اللجنة المنظمة قامت بانتقاء 15 طياراً هم الأبرع في العالم إلى جانب بطلي الإمارات عبدالله الريس وثامر الشامسي، للمشاركة في هذه النسخة لتي سيتم التنافس فيها في فئة الهليكوبتر للمحترفين حتى تستمتع جماهير الحضور والمتابعين عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

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