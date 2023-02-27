«شاهين» بطل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً

المصدر: دبي - البيان

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توج طاقم السفينة شاهين 57 لمالكها حمدان سعيد جابر الحربي وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً «الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023»، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم - السبت - ضمن روزنامة فعاليات الموسم.

وعرف الحدث مشاركة 80 سفينة اصطفت جميعها في خط البداية في عمق الخليج العربي ورفعت أشرعتها البيضاء بعد رفع العلم الأخضر لتبحر نحو خط النهاية لمسافة زادت على 22 ميلاً بحرياً قاطعة هذه المسافة في توقيت زمني قياسي بعدما واجه البحارة والنواخذة اختبارات صعبة بسبب تغيير سرعات الرياح، خصوصاً في المراحل الأخيرة التي شهدت مفاجآت كبيرة على مستوى القمة والصدارة.

وبرهن السباق ومن خلال مجرياته على التحضير الجيد للملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق، خصوصاً وأن سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يعد الجولة الثانية في بطولة دبي والمحطة المهمة استعداداً للحدث الكبير المرتقب عرس سباقات الموسم البحري سباق القفال في نسخته رقم 32 والذي سيقام شهر مايو المقبل.

وخطف شاهين 57 الأضواء ونال الناموس بعدما أحسن طاقمه ونجحت خطة النوخذة في الوصول بأسهل طريقة وأسرع مسار إلى خط النهاية، متفوقاً في الأمتار الأخيرة على أبرز منافسيه طاقم السفينة الشقي 96 لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبقيادة النوخذة بطي مصبح الغشيش المري والذي حل وصيفاً للسباق بعد تصدر السباق في معظم مراحله.

وحل في المركز الثالث للترتيب العام للسباق طاقم السفينة زلزال 25 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد رئيس المكتب الوطني للإعلام وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي فيما جاءت السفينة هداد 116 لمالكها أحمد سعيد الرميثي وبقيادة النوخذة علي ثاني الرميثي في المركز الرابع.

ترتيب

وتوالى بعد ذلك وصول طلائع السفن إلى خط النهاية، حيث احتل طاقم السفينة إعمار 89 بقيادة النوخذة سالم علي سالم العديدي المركز الخامس ثم السفينة زيوريخ 120 بقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي في المركز السادس والتبر 55 بقيادة النوخذة خلفان سهيل المهيري في المركز السابع.

كما نجح طاقم السفينة بن غازي 3 بقيادة النوخذة خليفة علي ميرز الرميثي في إحراز المركز الثامن، وجاء طاقم الوصف 87 بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش المري في المركز التاسع والعديد 30 بقيادة النوخذة محمد راشد الرميثي في المركز العاشر.

وعقب نهاية السباق وفي منصة التتويج في مرفأ بي اند ماريناز في جميرا جرت مراسم تتويج أبطال سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً بحضور مشرف السباق محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي سلم الكؤوس إلى نواخذة وبحارة السفن شاهين (الأول) والشقي (الثاني) وزلزال (الثالث).

57

أهدى نوخذة السفينة شاهين 57 خليفة عابد المري الفوز بالمركز الأول في سباق دبي للسفن الشراعية إلى مالك السفينة حمدان سعيد جابر الحربي لدعمه وتشجيعه المستمر لطاقم السفينة. مؤكداً أن الفوز والتتويج بلقب الجولة الثانية دافع كبير وحافز لمواصلة النجاحات في مقبل المواعيد لاسيما سباق القفال رقم 32 في شهر مايو المقبل.

وأشاد نوخذة شاهين 57 بجهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة التي أحسنت اختيار المسار المناسب وتعاملت بشكل جيد مع ظروف وحالة البحر وتقلبات البحر، مشيراً إلى أن انطلاقته كانت متأخرة بعض الشيء عن المركز الأول، لكنه تدارك الموقف وساعدته سرعات الرياح في التقدم للمركز الأول.

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