ديوكوفيتش: دبي مدينة مدهشـة

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير - دينيس مالاري

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أعرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً عن سعادته الغامرة بالعودة للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق منافساتها اليوم، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، مساء اليوم: «إنه لأمر رائع أن أعود إلى دبي، أحببت دائماً المجيء للعب هنا في هذه البطولة، ولكن أيضاً غالباً ما أستخدم دبي قاعدة تدريب رائعة، خاصة أثناء توقف موسم التنس».

وأضاف: «دبي مدينة مدهشة تقدم لنا الكثير، الترفيه عن أنفسنا، الفنادق الفخمة، والمطاعم الراقية، والطقس الجميل، لذلك بالنسبة للاعبي التنس، إنه مكان رائع».

ويعتبر ديوكوفيتش ثاني أكثر اللاعبين تتويجاً بلقب سوق دبي الحرة للتنس بـ5 مرات بعد السويسري روجيه فيدرر (8 ألقاب)، حيث حقق اللاعب الصربي اللقب في 2009، 2010، 2011، 2013، و2020، ويستهل مشاركته في النسخة الحالية بعد غد (الثلاثاء) بمواجهة التشيكي توماس ماتشاك ضمن منافسات الدور الأول.

وأثنى ديوكوفيتش على التنظيم الرائع لبطولة سوق دبي الحرة للتنس وقال: «تم التصويت على البطولة كأفضل بطولة ضمن فئة الـ 500 نقطة لسنوات عديدة متتالية، واستقطبت على مدار السنوات الكثير من اللاعبين الكبار».

وتابع: «لقد حققت العديد من النجاحات في الماضي هنا، ومن الصعب اختيار أي من الألقاب الخمسة المفضل لديّ، لكن أعتقد أن الأول هو المميز دائماً، لقد تلقيت الكثير من الدعم على مر السنوات، وخاصة في العام الماضي من الجالية الصربية الكبيرة المقيمة في دبي».

وأوضح المصنف الأول أنه متشوق لخوض المباريات الليلية المثيرة في دبي، وختم قائلاً: «آمل فقط أن أكون قادراً على استعادة جاهزيتي بالشكل المطلوب، بعد نجاحي في أستراليا، الإصابة، تتحسن بأفضل طريقة ممكنة».

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