«هيئة الرياضة» تشارك بـ «سبورتس إكسبو» في مصر

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للرياضة في معرض «سبورتس إكسبو 2023» الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة من الـ 22 حتى الـ25 من شهر فبراير الحالي، بمشاركة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وبحضور أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في الهيئة.

وأقيم المعرض تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي افتتح الفعاليات، وسط مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من القادة الرياضيين على المستوى العالمي بهدف مناقشة القضايا المرتبطة بتطوير الرياضة في الوطن العربي، والبحث في سبل تعزيز دور الرياضة في الناتج المحلي ودورها على الصعيد المجتمعي، والتعرف على أحدث الابتكارات والصناعات والتوجهات العالمية في مجال الرياضة.

من جانبه، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: تأتي مشاركة الإمارات في إطار العلاقات التاريخية الراسخة مع الأشقاء في مصر وتحديداً في القطاع الرياضي، في ظل التعاون المشترك في عدد كبير من الفعاليات الرياضية. ونتطلع إلى الاستفادة من فعاليات المعرض لتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء من مختلف الدول، والبحث في الحلول المبتكرة التي تساهم في تطوير القطاع الرياضي، بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى العمل على استشراف المستقبل والبحث في أفضل السبل لتطوير آليات العمل.

وتابع: «يمثل المعرض فرصة للتعرف على التجارب الرائدة في المجال الرياضي، والتي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحكومية والأهداف الاستراتيجية للقطاع الرياضي في دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز حضور الرياضة في المجتمع والبحث في أفضل السبل لتقوية العلاقات مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لترسيخ حضور دولة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية».

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