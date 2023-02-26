ذهبية وفضية لـ «اكستريم» في محترفي قطر للدراجات المائية

المصدر: الدوحة - البيان

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أهدى فريق مؤسسة اكستريم للدراجات المائية رياضة الإمارات إنجازاً رياضياً جديداً في المحافل العالمية والدولية خلال أول مشاركة خارجية في 2023، وذلك بعد عودته من الدوحة بذهبية وفضية جائزة قطر الكبرى للدراجات المائية التي جرت هناك يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وحقق نجم الفريق بطلنا سلطان عيسى الحمادي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات واقف محترفين جي بي 1 متفوقاً على المشاركين في هذه الفئة، والذين وصل عددهم إلى 12 متسابقاً، حيث سجل تألقاً لافتاً في المنافسات التي شملت ثلاث مراحل جمع فيها 173 نقطة.

وواصل زميله بطل الإمارات المتسابق العالمي نجم الفريق عمر عبدالله راشد تألقه في الفئة نفسها واقف محترفين جي بي 1 محرزاً المركز الثاني ومحققاً الميدالية الفضية بجدارة، بعدما جمع 149 نقطة في المراحل الثلاث أهلته للصعود إلى منصة التتويج محتفلاً بالإنجاز الجديد الذي يضاف إلى رصيده الشخصي وإلى رصيد إنجازات فريق اكستريم.

وأهدى البطلان نجما فريق اكستريم للدراجات المائية الثنائي سلطان عيسى الحمادي وعمر عبدالله راشد إنجازهما الكبير إلى الإمارات قيادة وشعباً، مثمنين الدعم الكبير والتشجيع المتواصل من إدارة مؤسسة اكستريم للدراجات المائية التي وفرت سبل إنجاح مشاركتهما في البطولة القطرية، وكذلك الطاقم الفني والإداري والذي سهل عليهما المهمة في الإعداد والتحضير لتحقيق الإنجاز والتتويج بالميداليتين الذهبية والفضية.

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