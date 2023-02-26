شباب الأهلي والعين يتألقان في انطلاق نهائي دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دشن فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي مشواره في ختام الجولة الأولى بالدور النهائي لدوري رجال اليد بنجاح، عقب فوزه على ضيفه فريق الجزيرة بنتيجة 21/26، وفي الجولة نفسها انتزع فريق العين بعقر داره فوزاً صعباً ومهماً أمام نظيره فريق مليحة بنتيجة 24/23، وبذلك تكون الأرض قد لعبت مع أصحابها في الموقعتين المثيرتين.

ولم يكن فوز الأهلي سهلاً في ظل سعي ضيفه لتجاوز «فرسان دبي» بعقر دارهم بنتيجة 26/21 في ظل انكشاف أوراق الفريقين ولخصوصية لقاء الفريقين بساحات اللعبة، وبذكريات تعادلهما في آخر لقاء بينهما 31/31، ورغم ذلك دانت أفضليه اللعب والتي منحته التقدم بنهاية الشوط الأول 13/11.

وبعقر داره انتزع فريق العين فوزاً صعباً على فريق مليحة 32/31 بختام مباراة شهدت قمة في الإثارة والندية من حيث الأداء وتبادل التقدم طوال شوطي المباراة رغم نجاح الزعيم بحسم الشوط الأول لصالحة 12/10.

النظام

وقضى نظام البطولة، بأن تقام من ثلاثة أدوار، بداية من التمهيدي الذي تحدد من خلاله ترتيب مجموعتي الدور ما قبل الختامي وتم في ختامه منح متصدري المجموعتين فريقي الشارقة وشباب الأهلي نقاطاً اعتبارية (نقطتين) ترحل معهما إلى الدور النهائي، مقابل نقطة واحدة للفريقين اللذين حلا بمركز الوصافة (العين والنصر)، فيما فرض على أندية مليحة والوصل والجزيرة ودبا الحصن التي حلت بالمركزين الثالث والرابع لمجموعتيهما، دخول الدور الختامي برصيد صفر نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري العام بعد نهاية الجولة الأولى من الدور النهائي نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني خلال الفترة من 8 وحتى 17 مارس المقبل، على أن تستأنف بطولة الدوري في 25 من الشهر ذاته.

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