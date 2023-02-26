45 ألف مشجع يحضرون «تنس دبي للسيدات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حضر 45 ألف مشجع مباريات النسخة الـ23 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي أقيمت بين 19 و25 فبراير الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وبلغ متوسط الحضور اليومي لجماهير التنس في ملاعب سوق دبي الحرة للتنس التي تضم الملعب الرئيس وباقي الملاعب الفرعية 6.4 آلاف مشجع على مدار 7 أيام في 31 مباراة من الدور الأول حتى النهائي مساء أول من أمس.

ونجحت اللاعبة التشيكية باربورا كريتشكوفا المصنفة 30 عالمياً في الحصول على اللقب بعدما تغلبت في المباراة النهائية على المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2، وأطاحت قبلها بالمصنفتين الثانية والثالثة عالمياً البلاروسيا أيرينا سابالينكا، والأمريكية جيسيكا بيغولا في ربع ونصف النهائي.

نجاح

وأكد صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن هناك عدة عوامل أسهمت في النجاح الجماهيري لبطولة السيدات، أبرزها مشاركة 17 لاعبة من بين أفضل المصنفات تحت الـ20 في العالم، تتقدمهن إيغا شفيونتيك والبلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية وبطلة أستراليا المفتوحة، والمستويات القوية للمباريات منذ الدور الأول، إضافة إلى تزامن إقامة البطولة مع ذروة الموسم السياحي في دبي، حيث تستقطب البطولة أعداداً كبيرة من السياح وزوار الدولة، وقال: جاءت منافسات النسخة 23 مثيرة من البداية، وكان من الصعب توقع اسم البطلة في ظل المستويات المتقاربة على غرار مباراة سابالينكا في ربع النهائي عندما تقدمت على كريتشكوفا 6-0 في المجموعة الأولى، لكنها خسرت بعد ذلك 6-7 و1-6 وغادرت البطولة.

وأوضح تهلك أن رفع تصنيف البطولة إلى فئة 1000 نقطة كان له دور مهم في جذب أبرز المصنفات للمشاركة في النسخة 23، وكذلك في تحفيز الجماهير عشاق التنس لحضور المباريات، سواء في الملعب الرئيس أو باقي الملاعب الفرعية على مدار أيام البطولة، مشيراً إلى أن عدد الجماهير سيواصل الارتفاع مع انطلاق منافسات الرجال ووجود 4 من المصنفين الـ10 الأوائل على العالم.

ثقة

من جهة أخرى، صرحت البطلة الجديدة، باربورا كريتشكوفا، أن بطولة سوق دبي الحرة من أفضل بطولات التنس في العالم، وأنها سعيدة بتحقيق اللقب بعدما فشلت في ذلك في نهائيين سابقين عامي 2016 و2021، وقالت: لدي شعور رائع، لقد قدمت أفضل ما لدي خلال هذا الأسبوع.

وأكدت اللاعبة التشيكية أن الفوز باللقب يعطيها دافعاً لمواصلة الموسم بثقة أكبر. وأضافت: «من الجيد دائماً الفوز بلقب، خاصة هذه البطولة الكبيرة في دبي، لقد وصلت إلى النهائي قبل عامين، ولكن لم يحالفني الحظ بالفوز».

وأعربت كريتشكوفا عن إعجابها بالمصنفة الأولى، إيغا شفيونتيك، وقالت عنها إنها لاعبة رائعة، رقم 1 ولديها أكثر 10000 نقطة، إنها تفوز بكل شيء، لقد لعبت بشكل مذهل الأسبوع الماضي في الدوحة وأحرزت اللقب، وشاهدت مبارياتها هذا الأسبوع، كانت بحالة جيدة للغاية، لقد أتاحت لي فرصة التدرب معها، إنها لاعبة ملهمة تعطي كل مرة 100 %، أكنّ لها الكثير من الاحترام.

وأصبحت كريتشكوفا من اللاعبات القليلات اللاتي تمكنّ من الفوز على المصنفات الـ3 الأولى في بطولة واحدة مثلما فعلت ذلك سابقاً كل من شتيفي غراف وسيرينا ويليامز وفينوس ويليامز وأرينا سابلينكا. وتعليقاً عن هذا الإنجاز قالت بطلة النسخة 23 لتنس دبي إنه امتياز كبير، أنا لا أتابع كثيراً هذه الأشياء، وأحاول التركيز على التنس وعلى أدائي، لكن بالتأكيد هو إنجاز رائع، وأعتقد أنه سيمنحني الكثير من الثقة لمنافسة أفضل اللاعبات.

تحدٍّ

على جانب آخر، يتحدى التونسي مالك الجزيري (39 عاماً) المصنف 445 عالمياً، حالياً، الإسباني أليخاندرو فوكينا المصنف 31 عالمياً، في المباراة التي تجمعهما عصر اليوم ضمن منافسات الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي تنطلق منافساتها اليوم، فيما يستهل الروسي أندري روبليف مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة الصربي فيلب كراينوفيتش المصنف 67، بداية من الساعة السابعة مساءً على الملعب الرئيس.

ويلتقي الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس المصنف 100، الذي يشارك ببطاقة دعوة مع الفرنسي كونتين هليس (الخاسر المحظوظ) بداية من الساعة الثانية بعد الظهر على الملعب الرئيس، تعقبها مباراة الجزيري وفوكينا، كما يتضمن برنامج الدور الأول مباراة الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 16 عالمياً مع التشيكي جيري ليشكا المصنف 52، ويواجه السويسري مارك أندريا الإيطالي لورنزو سونينغو، ويلتقي الهولندي تالون غريكسبور مع الفرنسي كونستانت ليستيان، والأسترالي ألكسي بوبرين مع الروسي بافيل كوتوف.

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