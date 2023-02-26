أبوظبي تستضيف القمة الآسيوية للشطرنج بمشاركة 65 دولة

المصدر: وام

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تستضيف أبوظبي القمة الآسيوية للشطرنج، من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة أكثر من 65 دولة من آسيا وأوقيانوسيا وعدد من الدول من مختلف قارات العالم.

وتتضمن القمة العديد من الأحداث والفعاليات المصاحبة، والجلسات الحوارية والنقاشات المرتبطة بعناصر اللعبة، والاتفاقيات البينية واستعراض قصص النجاح في بعض الدول، وورش العمل.

وتتضمن القمة أجندة حافلة ضمن اجتماعات الجمعية العمومية (كونجرس) الاتحاد الآسيوي للعبة، وأبرزها طلب روسيا للانضمام الى الاتحاد القاري وبعض التعديلات على النظام الأساسي لتتوافق مع تعديلات الاتحاد الدولي للشطرنج.

وتستعرض برنامج الشطرنج الآسيوي للتطوير، بالتعاون مع لجنة التخطيط والتطوير بالاتحاد الدولي، ويشتمل على شرح تفصيلي حول آلية الاستفادة من برامج الدعم، وكيفية التقديم لها والحصول عليها وفق الضوابط والمعايير المعدة لهذا الغرض، بجانب بطولة شطرنج بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في الفترة المسائية.

وأكد هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج أن اللجان العاملة في التحضير والإعداد للقمة الآسيوية تضطلع بجهود كبيرة لوضع جميع الترتيبات التي تكفل استضافة الحدث وفق أفضل الممارسات، ووضع الخطط الخاصة باستقبال الضيوف، بجانب الترتيبات اللوجستية الأخرى.

وقال: “تم اختيار الدكتور عبد الله الوحشي رئيسا للجنة المنظمة للحدث ومنى الهرمودي رئيسة اللجنة المحلية والدكتور عمر مراد مسؤولا عن التغطية الإعلامية وسامي سفاريني مسؤولا عن التواصل الدولي وكاستو ابوندو مسؤولا فنيا وزهير أحمد للشؤون اللوجستية ومحمد عباس للشؤون المالية ورفيق خالد للمواصلات”.

وأوضح الطاهر أنه تم التنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي في مشاركة الضيوف في قمة القيادات الرياضية للأعمال، التي ستقام بجزيرة ياس على مدى يومي الأول والثاني من مارس المقبل.

وقال: "نحرص سنوياً على إقامة حفل جوائز الشطرنج الآسيوي للمتميزين الذي سيكون في الأول من مارس المقبل، كما يشهد يوم 2 مارس بالتنسيق مع هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة جولة سياحية للوفود إلى المعالم السياحية والحضارية البارزة مثل قصر الوطن ومتحف اللوفر في إمارة أبو ظبي".

وأعرب الطاهر عن الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي وهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، واتحاد الإمارات للشطرنج ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وجميع الجهات الأخرى والأندية المختلفة على الجهود المشتركة لدعم البرامج المختلفة للاتحاد الآسيوي.

وأكد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي عضو المجلس الاستشاري الدولي، أن انعقاد القمة الآسيوية للشطرنج في أبوظبي يرسخ ريادة دولة الإمارات، وقدراتها الفائقة على التنظيم المتميز للأحداث القارية والدولية، بما يعزز مكانتها العالمية باستضافة الفعاليات المختلفة في شتى المجالات الرياضية والسياحية والاقتصادية.

وقال: "يمثل هذا الحدث البارز إضافة مهمة للنجاحات المشرفة التي حققها الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ونسعى لمزيد من التطور الذي يمثل الرؤى المستقبلية، وهناك أجندة مهمة سيناقشها الكونجرس، ضمن الجهود الرامية للحفاظ على استدامة التطور".



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