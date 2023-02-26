ختام النسخة الثالثة لـ«مهرجان قناة الوسطى للهجن» في الذيد

المصدر: الشارقة – البيان

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توّج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، عصر اليوم الأحد، الفائزين بجوائز مهرجان قناة الوسطى لسباق الهجن بالذيد في نسخته الثالثة، الذي نظمته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بميدان نادي الشارقة للهجن. شهد التتويج عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ورؤساء وأعضاء المجالس، ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، وجمع من الإعلاميين والجمهور من محبي سباقات الهجن.

وفي نتائج السباق التراثي للمواطنين، فاز في فئة «الحقاقة (الرموز) بالشوط الأول «برزان» لسعيد محمد علي غنيم الكتبي، ونال «نورسين» لخليفة عبدالله محمد الخاطري، سيف صاحب السمو حاكم الشارقة عن الشوط الأول الرئيس بكار لأهالي المنطقة الوسطى، كما توج «زاخر» لسالم مبارك محمد هدفة العامري بسيف صاحب السمو حاكم الشارقة عن الشوط الأول الرئيس بكار مفتوح، وفي فئة اللقايا (الرموز)، فازت «قيادة» لراشد صابر سعيد الكتبي بسيف صاحب السمو حاكم الشارقة عن الشوط الأول الرئيس بكار لأهالي المنطقة الوسطى، ونالت «الوارية» لمحمد يوعان مسعد العامري، سيف صاحب السمو حاكم الشارقة عن الشوط الأول الرئيس بكار مفتوح.

عقب التتويج قام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي بتكريم الجهات المتعاونة والراعية للمهرجان، وهي: المجالس البلدية، وبلديات مدينة الذيد، ومنطقة البطائح، والمدام، ومليحة، وإدارة شرطة المنطقة الوسطى، والدفاع المدني، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة لسباقات الهجن، إلى جانب عدد من الإعلاميين والشعراء.

شكر

وكان الحفل الختامي للمهرجان قد بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقى بعده سعيد الكتبي، مدير قناة الوسطى من الذيد، كلمة قدم فيها الشكر إلى الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، على حضوره الفعالية وتتويج الفائزين، مشيراً إلى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أسهمت في تحقيق نقلة نوعية كبيرة على مستوى سباقات الهجن، خاصة وأن مهرجان قناة الوسطى للهجن يدخل عامه الثالث بنجاح كبير.

وبارك الكتبي للفائزين في هذه الدورة الجديدة من المهرجان، شاكراً جميع المشاركين في المهرجان من داخل الدولة وخارجها، والذي عكس من خلال أيامه الثلاثة الحماس الكبير وروح التحدي والمنافسة في واحدة من أهم رياضات الآباء والأجداد، مشيراً إلى أهمية المهرجان في إحياء الرياضات التراثية، التي تشكّل الهوية، وتزود الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم الحافل.

من جانبه ألقى مطر بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للهجن، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود لكل الرياضات التراثية، ورعايته للمهرجان، كما قدم الشكر والتقدير إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على تشريف المهرجان، الذي يعكس تراث الإمارات الخالد، كذلك نجاحه في تحقيق مشاركة كبيرة على مستوى المنطقة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، كما أسهم كذلك في وجود الأبناء من الشباب، الذين تسابقوا للمشاركة والتعرف على تراث أهلهم.

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