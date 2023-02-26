لطيفة بنت محمد تتوج كريتشكوفا بطلة «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، اللاعبة التشيكية باربورا كريتشكوفا المصنفة 30 عالمياً، بطلة جديدة في النسخة الـ 23 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، المباراة النهائية التي حسمتها كريتشكوفا على حساب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2.

الزوجي

واحتاجت اللاعبة التشيكية التي خسرت اللقب في مناسبتين سابقتين، عامي 2016 و2021، إلى ساعة واحدة و32 دقيقة، لتحقيق أول ألقابها في 2023.

كما توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الثنائي الروسي المكون من فيرونيكا كوديرميتوفا وليودميلا سامسونوفا، اللتين حسمتا لقب منافسات الزوجي، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الزوجي التايواني المكون من تشان هاو تشينغ وتشان لاتيشا، بمجموعة كسر التعادل 10-1، بعد التعادل بمجموعة لكل فريق 4-6 و7-6.

وحضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وكولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وشينيد السباعي نائب رئيس أول للتسويق، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وحصلت كريشكوفا، التي أصبحت ثاني لاعبة تشيكية تحقق اللقب، بعد مواطنتها بيترا كفيتوفا بطلة 2013، على جائزة مالية قدرها 454 ألف دولار، و900 نقطة، فيما حصلت شفيونتيك على 267 ألف دولار.

من جهة أخرى، تنطلق غداً، بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، البالغ جوائزها 2.9 مليون دولار، وجاءت القرعة سهلة للصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، الذي سيواجه في الدور الأول أحد المتأهلين من التصفيات التأهيلية، أو أحد الخاسرين المحظوظين، فيما يبدأ الروسي أندري روبليف المصنف خامساً عالمياً، حامل اللقب، مشواره بمواجهة الصربي فيلب كراينوفيتش المصنف 67.

وحضر مراسم القرعة كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، ورونالد هيرفل ممثل رابطة تنس المحترفين، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

طريق

وتبدو طريق ديوكوفيتش نحو اللقب السادس سالكة، إذ لن يواجه أي لاعب من المصنفين الـ 10 الأوائل قبل نصف النهائي. ويستعد التونسي مالك الجزيري، الذي يشارك ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة، للظهور الأخير في ملاعب التنس، حيث سيعلن اعتزاله اللعب بنهاية مشاركته في النسخة 31 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، ويستهل الجزيري، الذي بلغ نصف النهائي في 2018، مشاركته بمواجهة المصنف 31 عالمياً الإسباني إليخاندور فوكينا في الدور الأول.

وإلى جانب الجزيري، يشارك لاعبان آخران ببطاقة دعوة، هما الأسترالي ألكسي بوبرين المصنف 84 عالمياً، ومواطنه ثاناسي كوكيناكيس المصنف 100.

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