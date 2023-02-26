رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي اليوم، بمشاركة أكثر من 150 متسابقاً، يتنافسون لمسافة 1915 كم، ويقام الحدث برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة. وتم تشكيل فريق باسم الإمارات للمرة الأولى ويضم الشيخ خالد القاسمي أول إماراتي يفوز بلقب رالي أبوظبي الصحراوي عام 2017، ويشارك في فئة «في 1»، ومنصور بالهلي الفائز في فئة «تي 2» في 2015، ويشارك هذا العام في فئة «تي 4»، ومحمد البلوشي متصدر النقاط لبطولة كأس العالم للدراجات النارية وسلطان البلوشي وينافس في فئة رالي 2 للدراجات.

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