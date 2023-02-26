دولية فزاع لـ«قوى أصحاب الهمم» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم بمضمار نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة 14 لدولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم«الجائزة الكبرى – دبي 2023»، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة، ورفع الأبطال شعار التحدي من أجل حجز مقاعدهم في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». وستقام على هامش الحدث أكبر ورش تصنيف طبي من المشاركين من الإعاقات الحركية والعضوية، والبصرية.

ويقود بطلنا البارالمبي محمد القايد منتخبنا المشارك في الحدث، وتضم القائمة 56 لاعباً ولاعبة ويسعى اللاعبون الشباب للاحتكاك مع مدارس مختلفة في «أم الألعاب».

ووصف القايد البطولة بأنها ستكون الأقوى خلال السنوات الأخيرة في أعقاب المشاركة القياسية في عدد الدول واللاعبين والأبطال النخبة مما ينعكس على الفنيات، مشيراً إلى أنه يسعى من خلال هذه البطولة إلى التطوير ومعرفة الأخطاء من أجل أن يحقق ما يصبو إليه وفق النهج الموضوع وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

كما سيشارك في البطولة السويسري مارسيل هوك نجم دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة بطوكيو الحائز على 4 ذهبيات في مسابقات 800 متر و1500 متر و5000 متر والماراثون على الكراسي المتحركة.

ويسعى مارسيل لتكرار مشهد تفوقه في النسخة الماضية بعد نجاحه في تحطيم الرقم العالمي في 5000 متر.

من ناحيته، أكد نزار رمضان مدرب المنتخب الكويتي للعدو على الكراسي المتحركة لتحقيق أرقام جيدة بقيادة البطل البارالمبي أحمد المطيري صاحب فضية «بارالمبية طوكيو» الأخيرة في سباق 100 متر.

وكشف نزار عن مشاركة نسائية كويتية لأول مرة في بطولات فزاع في «العدو» مبيناً أن اللاعبة فجر الخلف ستظهر في هذه النسخة وهي من البطلات الصاعدات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز