خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من «طواف الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من منافسات المرحلة السادسة لـ«طواف الإمارات»، وحرص سموه على الترحيب بجميع الدرّاجين المشاركين في النسخة الخامسة من السباق أثناء مرورهم على أبرز معالم إمارة أبوظبي.

وأشاد سموه بدور «طواف الإمارات» في إبراز ما تملكه إمارة أبوظبي من مقومات تؤكد قدرتها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الكبرى، وتعزز من مكانتها مركزاً عالمياً لرياضة الدراجات الهوائية.

ورافق سموه معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد أطلق منصة «بايك أبوظبي» في نوفمبر 2021 لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتعزيز البنية التحتية لهذه الرياضة المهمة، فضلاً عن دعم طموح الإمارة في أن تصبح وجهة رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية للهواة والمحترفين.

وتوج البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب بطلاً للمرحلة السادسة «مرحلة الدار»، من طواف الإمارات الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي،والمقدرة بـ 166كم، محققاً 3:41:12 ساعات ،وهو فوزه الثاني في الطواف بعد فوزه بلقب مرحلة الظفرة.

وجاء الأيرلندي سام بينيت من فريق بورا هانسغروه، والهولندي ديلان جرونويجن من فريق جايكو العلا، في المركزين الثاني والثالث. انطلقت المرحلة السادسة من جزيرة ياس، وتحديداً من أمام عالم وارنر براذرز أبوظبي مروراً بأبرز معالم العاصمة، وصولاً إلى كاسر الأمواج .

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول، دراج فريق سودال كويك ستيب، بقميصين، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية «الشركة العالمية القابضة» لمتصدر الترتيب العام، والقميص الأبيض برعاية «شركة النخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، متقدماً على الأسترالي لوكاس بلاب بفارق 9 ثوانٍ ، بينما حصد تيم ميرلير القميص الأخضر «وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط.

واحتفظ البلجيكي إدوارد بلانكارت من فريق أبليسين ديكونينك بالقميص الأسود برعاية «أبوظبي إكسبيرينس» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة،وقال البطل ميرلير «كانت مرحلة صعبة، السباق السريع هو المفضل لدي، واستطعت لحسن الحظ إنجازه بشكل جيد».

وشارك في مراسم التتويج كل من عارف العواني، وفهد الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، وصالح الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة،أبوظبي، وجوناثان إيميري، المدير التنفيذي لشركة الدار العقارية، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبالمز سبورتس، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة برجيل القابضة، وعلي بن ثالث، مدير أول إدارة التفتيش البحري بشركة النخيل.

مرحلة العين

ويسدل الستار اليوم على طواف الإمارات بالمرحلة السابعة بمدينة العين، وتنطلق من استاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت، وتبلغ مسافتها 153 كم، وتعد المرحلة الجبلية الكلاسيكية من الطواف ويمتد المسار في الجزء الأول من المرحلة في رحلة طويلة عبر الصحراء ، ثم يمر عبر مدينة العين، ويعبر عدداً من المواقع والمعالم الشهيرة، كحديقة حيوانات العين، والقطارة، والهيلي، ويعود إلى المبزرة الخضراء، ومن هناك يبدأ الصعود لجبل حفيت، ولمسافة 10 كيلومترات .

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