منتخب الجوجيتسو جاهز للبطولة الآسيوية في تايلاند

المصدر: بانكوك - وام

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نجح منتخب الإمارات للجوجيتسو في اجتياز إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في النسخة السابعة من البطولة الآسيوية التي تستضيفها صالة جامعة رانج سيت بالعاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة 30 منتخباً بإجمالي 581 لاعباً ولاعبة في مختلف الأوزان.

والتقى محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس البعثة باللاعبين واطمأن على جاهزية المنتخب. وتضم قائمة منتخب الإمارات للرجال كلاً من عمر السويدي وذياب النعيمي في وزن 56 كلغم عمر الفضلي وخالد الشحي، (62 كلغم ك)، ومحمد السويدي وسلطان جبر، (69 كلغم ) مهدي العولقي.

وفراج العولقي، ( 77 كلغم)، سعيد الكبيسي، وفيصل الكتبي (85 كلغم)، عبدالله الكبيسي، وهزاع فرحان،(94 كلغم)، ويضم منتخب السيدات كلاً من حمدة الشكيلي وعايشة الشامسي، في وزن 45 كلغم ،وبلقيس الهاشمي، وحصة الشامسي،(48 كلغم)، شمسة العامري وأسماء الحوسني (52 كلغم )، بشاير المطروشي (57 كلغم)،وشما الكلباني، وهيا الجهوري (63 كلغم)، ومهرة محفوظ ومروة الحوسني ( 70 كلغم).

وأكد فيصل الكتبي قائد منتخبنا أن منتخب الإمارات اعتاد البحث عن المركز الأول، ويدرك لاعبوه حجم المسؤولية الكبيرة، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه اللعبة من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي.

افتتاح

وأقام الاتحاد التايلاندي للجوجيتسو حفل افتتاح مبسطاً للبطولة وأكد بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي،سعادته بالنجاح الكبير للاتحاد الآسيوي في برامجه وبطولاته وأكد أن تجربة آسيا الناجحة في نشر وتطوير اللعبة من التجارب الملهمة، وأن الاتحاد الآسيوي برئاسة عبدالمنعم الهاشمي يتبنى استراتيجية مدروسة ويطلق مبادرات رائدة، تسهم في تحقيق قفزات لتطوير اللعبة.

على صعيد آخر تعقد اليوم الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو ويلقي عبدالمنعم الهاشمي كلمة عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم» لتحية الجميع، ومطالبتهم بالمزيد من الجهد في مجالات نشر وتطوير اللعبة.

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