بطلنا محمد يحيى يدافع عن لقب «عربية محاربي الإمارات» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد «النسخة العربية» التاسعة من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، اليوم، محاولة البطل الإماراتي محمد يحيى الدفاع عن لقبه في وزن الخفيف أمام الجزائري سهيل طاهري، فيما توج الكاميروني جواريس ديا، بلقب النسخة الأفريقية الرابعة، «السلسلة 35»، من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تختتم فعالياتها اليوم الأحد في صالة «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس.

حضر البطولة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، وتوج الفائزين صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة، أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور عدد من الأبطال السابقين للحدث العالمي.

وعبر البطل الكاميروني جواريس ديا عن سعادته بأول لقب له في النسخة الأفريقية، موجهاً الشكر إلى أبوظبي واللجنة المنظمة للبطولة، على حسن التنظيم، وأكد أن بطولة «محاربي الإمارات» أصبحت أفضل المنصات المستقطبة للمقاتلين من جميع أنحاء العالم، ما جعلها تحظى بسمعة دولية رائعة.

واشتملت منافسات النسخة الأفريقية على 11 نزالاً، كان أبرزها النزال الذي فاز فيه جواريس ديا على الغيني محمد كمارا، ليحصد لقب «وزن الريشة» بالضربة القاضية في ثاني جولات النزال الرئيسي.

وفي باقي نتائج النسخة الأفريقية، فاز المصري أحمد فارس على الجنوب أفريقي سيدريك دويل، بالإخضاع في وزن الريشة، وفاز الجزائري يزيد شوشاني على الغيني يابانا انتشالا، بإجماع الحكام في وزن الخفيف، وفاز الأنغولي شيتو على الجنوب أفريقي مارتن فان بقرار الحكام، في وزن الوسط.

وحقق المصري إسلام سياحة، فوزاً مميزاً على الجنوب أفريقي زاكر بادات، بقرار الحكام، في وزن المتوسط، وتغلب الجزائري لايد زرحوني على الكونغولي بوناكا تريسور، بالضربة القاضية، في وزن المتوسط، وفاز التونسي، يسري بالقرووعي على الجنوب أفريقي استفان بريتوريوس، بالضربة القاضية، في الوزن الحر، وتغلب المغربي طه بن داوود، على الجنوب أفريقي ستبموزو هاديبي، بقرار الحكام في وزن الديك، كما فاز المصري رمضان نعمان على تابيوا كتيكاتي بعد أداء جيد بقرار الحكام في الوزن الحر.

تطور

وأعرب فؤاد درويش عن سعادته بالتطور المذهل للنسخة الأفريقية من البطولة، وأثنى على تألق المقاتلين من الدول العربية في أفريقيا، بعدما حقق 7 منهم الفوز في النسخة الأفريقية؛ حيث عكست هذه النتائج قوة ومهارات المقاتلين من قارة أفريقيا.

وتوجه درويش بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة، على دعمه المتواصل للبطولة.

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