7 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخبنا في «عربية الشطرنج»

المصدر: السودان - البيان

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تنطلق اليوم في السودان البطولة العربية للشطرنج للرجال والسيدات بتنظيم الاتحاد السوداني للعبة وإشراف الاتحاد العربي، ويترأس بعثة منتخبنا سعيد البلوشي وتضم ابتسام محيي الدين إدارية، 7 لاعبين ولاعبات، يمثل منتخبنا للرجال عمار السدراني وعبد الرحمن الطاهر، ومنتخبنا للسيدات وافية درويش وروضة السركال وشيماء نعمان وعنود أحمد وأحلام راشد، ويرافق البعثة الكوبي التر أرانسيبيا مدرب منتخب السيدات، واللاتفي ايجور راوسيس مدرب الفجيرة.

وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد أن البطولة العربية تقام في توقيت الدراسة إلا أن الاتحاد حرص على وجود اسم الإمارات في البطولة، وقال: دفعنا بمجموعة من الشباب والشابات الذين يمثلون مستقبل لعبة الأذكياء من أجل اكتساب الخبرات وهدفنا أن يكون لدينا جيل شاب وقاعدة لاعبي المنتخبات قوية.

وأضاف: مجموعة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة هم الأبرز حالياً إضافة إلى أن البطولة العربية تمنح ألقاباً دولية منها لقب أستاذ دولي كبير وأستاذة دولية كبيرة وألقاباً أخرى، كما تؤهل بطل الرجال وبطلة السيدات إلى كأس العالم للشطرنج بجانب منح المشاركين نقاطاً تصنيفية وهو ما نبحث عنه في البطولة.

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