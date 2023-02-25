الشارقة والوصل يتألقان في الدور النهائي لأقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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افتتح فريق رجال الشارقة لكرة اليد ونظراؤهم فريق رجال اليد بنادي الوصل مباراتيهما في الجولة الأولى بالدو النهائي لدوري أقوياء اليد وبعقر دارهما بفوز على فريقي النصر (27-19)، وعلى دبا الحصن (22-18) على التوالي، وأضاف الشارقة نقاط الفوز الثلاث إلى النقطتين الاعتباريتين والتي منحته له لوائح البطولة، وكذلك إضافة النصر النقطة الاعتبارية التي حصل عليها بعد الخسارة ليصبح رصيده نقطتين، وحصل الوصل على أول ثلاث نقاط بالبطولة ودبا على نقطة الخسارة.

ولم يجد الشارقة حامل اللقب للمرة السادسة على التوالي والـ 16 بتاريخ مشاركته بالبطولة التي انطلقت بالموسم 1976/1977، حيث دانت له أفضلية الأداء والتقدم بالنتيجة والتي أكدها بإنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة (14-8)، وعزز تقدمه بتوسيع الفارق في الشوط الثاني للنتيجة المنتظرة بالفوز (27-19).

على جانب آخر، احتضنت صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل مباراة حبست الأنفاس بمجرياتها من حيث تقلب النتيجة وفقرها بالأهداف وضياع العديد من الفرص السهلة، وإشهار البطاقات الصفراء والإبعاد المؤقت الذي صاحبة النقص العددي بصفوف الفريقين، ولكن في النهاية استطاع أصحاب الأرض الخروج من المباراة بفوز يحسب له بعد أن نجا من مصيدة ضيفه فريق دبا الحصن الذي وصل بالفارق لهدف أكثر من مرة بنتيجة (22-18)، وكان الوصل قد نجح بإنهاء الشوط الأول لصالحه 10/8. في المباراة التي أدارها الحكمان علي جعفر وخميس العشر وعلى الطاولة عمر الزبير ومحمد القريشي وراقبها عبدالله خميس وشهدها ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد وإسماعيل سالم مشرف اليد بالوصل.

وتتوقف مسابقة الدوري بعد نهاية الجولة الأولى من الدور النهائي، نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني بمملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل.

على أن تستأنف مجريات البطولة 25 مارس المقبل، ثم تشهد توقفاً آخر في منتصف إبريل بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات، قبل أن تُلعب الجولة الأخيرة من المسابقة 6 مايو المقبل.

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