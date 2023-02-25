ختام فعاليات الدوري العالمي للكاراتيه غداً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة يسدل الستار غداً الأحد على منافسات بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه المقامة حالياً بمجمع زايد الرياضي بمشاركة 1196 لاعباً ولاعبة من الشباب والناشئين، قدموا أفضل ما عندهم طوال أيام الحدث الذي انطلق 23 الجاري، بإشراف وتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وسيتم تتويج الفائزين «بالألقاب والميداليات» مع ختام البطولة التي تقام للمرة الأولى على مستوى الإمارات والشرق الأوسط.

على صعيد متصل شهدت مزرعة الرميلة بالفجيرة جلسة عصف ذهني للاتحاد الدولي للكاراتيه، وقام الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ونائبه اللواء/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي وجميع رؤساء اتحادات الوفود المشاركة بالبطولة بزيارة مزرعة الرميلة بالفجيرة، وتمت مناقشة الآراء والمقترحات التي تخص تطوير لعبة الكاراتيه على مستوى العالم، ووضعها في أجندة ليتم مناقشتها رسمياً في الكونغرس القادم للاتحاد الدولي للكاراتيه.

وامتدح ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي قيام بطولة الدوري العالمي في الفجيرة، مشيراً إلى أن لاعبي ولاعبات الكاراتيه قضوا أوقاتاً طيبة في الإمارات عموماً، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص، التي تحولت طوال الأيام الماضية إلى عاصمة الكاراتيه في العالم.

بدوره جدد المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد مدير البطولة بالحضور شكره لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته ودعمه لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه، لافتاً إلى أن الحدث والذي أقيم للمرة الأولى يعد الأول من نوعه في المنطقة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير والإقبال على ممارسة اللعبة محلياً.

بدوره قال الدكتور عبد الله سيف البادي منسق عام البطولة: استضافة الإمارات ونجاحها في تنظيم الحدث رسخ الخبرات والإمكانات العالية التي تتوافر في كل إمارات الدولة، بطولة الدوري العالمي مثلت تحدياً كبيراً لاتحاد الإمارات الذي يمتلك خبرات كبيرة ونجح في إخراج البطولة في أبهى صورة.

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