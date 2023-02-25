تشكيل أول فريق إماراتي للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: وام

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ينطلق رالي أبو ظبي الصحراوي “الأحد” المقبل في صحراء منطقة الظفرة بمشاركة أكثر من 150 متسابقاً.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تشكيل فريق الإمارات المنافس في سباقات الرالي، بدعم مجلس أبو ظبي الرياضي، لتكون المرة الأولى التي يشهد فيها الرالي مشاركة فريق يمثل الإمارات.

ويضم الفريق كلا من الشيخ خالد القاسمي، أول إماراتي يفوز بلقب رالي أبو ظبي الصحراوي عام 2017، حيث يشارك في فئة "في1"، ويضم أيضا منصور بالهلي الفائز في فئة "تي 2" في رالي أبو ظبي 2015، حيث يشارك هذا العام في فئة "تي4"، ويضم أيضا محمد البلوشي متصدر النقاط حاليا لبطولة كأس العالم للدراجات النارية "فيم"، وسلطان البلوشي الذي ينافس في فئة رالي 2 للدراجات.

واستقطب رالي أبو ظبي الصحراوي، الذي يمتد لسبعة أيام، نخبة من أبرع السائقين والدراجين، بالإضافة للمواهب الصاعدة، مثل الدراج أليكس ماكينيس في فئة موتو آر 2، والسائق الإسباني باو نافارو في فئة تي 4 والسائق الفرنسي كلود فورنييه المنافس في فئة تي 3.

وأكد خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية أن رالي أبوظبي الصحراوي، لعب دورا كبيرا في نجاح بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية العام الماضي، حيث نتطلع إلى تكرار النجاح مجددا في العام الجاري معتبرا أن تشكيل الفريق الجديد للمشاركة في الرالي، سيضيف المزيد من الاثارة للمنافسات.

تقام المنافسات بدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي، وأدنوك للتوزيع، و"تويوتا الفطيم"، وطيران أبو ظبي، ومياه العين، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، وشرطة أبو ظبي، والدفاع المدني، وشركة أبو ظبي للتوزيع، وبلدية منطقة الظفرة، وقناة أبو ظبي الرياضية "الشريك الإعلامي".



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