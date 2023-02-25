جرونويجن بطل «خامسة طواف الإمارات»

المصدر: أم القيوين - البيان

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فاز الهولندي ديلان جرونويجن دراج فريق جايكو العلا الأسترالي بالمرحلة الخامسة من طواف الإمارات بنسخته الخامسة، مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، التي انطلقت من جزيرة المرجان في رأس الخيمة وصولاً إلى أم القيوين لمسافة 170 كم، وقطع جرونويجن السباق في 3:57:07 ساعة، متقدماً على منافسيه الكولومبي فرناندو جافيريا دراج «موڤي ستار»، والإيرلندي سام بينيت من «بورا هانسغروه».

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج «سودال كويك ستيب» بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدر الترتيب العام للسباق.

والقميص الأبيض برعاية شركة النخيل لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل البلجيكي تيم ميرلير من «سودال كويك ستيب» على القميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية للمتصدر بالنقاط، وتوج بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق ابليسين ديكونينك.

توج الفائزين، الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد إبراهيم مدير التسويق في آي إتش سي، وخليفة بن عمير نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وأحمد الغفلي مدير أمن نخيل، وجاسم الحبسي مدير إدارة الكوادر البشرية والأداء بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي.

وأشاد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا بجهود اللجنة المنظمة للحدث العالمي الذي طاف إمارات ومناطق الدولة، ما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارات في الأوساط الرياضية الدولية، والثقة الغالية التي تحظى بها عند مختلف الجهات والمنظمات الدولية.

وأعرب الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا عن سعادته بالتجمع الشبابي الدولي على أرض الإمارات، معتبراً الحدث وتنظيمه ونجاحه إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات المؤسسات والقيادات الرياضية الوطنية التي تعود بالخير على بلادنا وشعبنا في كل الاتجاهات، متمنياً لكافة المتسابقين النجاح.

وتقام اليوم المرحلة لسادسة من الطواف،«ملرحلة الدار» لمسافة 166 كم وتنطلق من جزيرة ياس وتحديداً من عالم وارنر براذرز أبوظبي وصولاً إلى كاسر الأمواج ، وتمر بأبرز معالم أبوظبي ومنها ميناء خليفة ومسجد الشيخ زايد الكبير وشارع الخليج العربي، وصولاً إلى كاسر الأمواج.

وأكد ديلان جرونويجن أن السباق كان صعباً، وقال: تعاون فريقي ساعدني للفوز، وانتصار رائع لنا جميعاً، ومن المهم لي أن أستمر في تحقيق نتائج إيجابية ومن الجيد أن لدي انتصارين في السباقين اللذين خضتهما بالموسم الحالي.

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