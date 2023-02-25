شفيونتيك وكريتشكوفا في نهائي «تنس دبي» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تلتقي البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً مع التشيكية باربورا كريتشكوفا المصنفة 30، مساء اليوم، في نهائي مثير ببطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وتأهلت شفيونتيك، التي حصلت على لقب بطولة الدوحة الأحد الماضي، إلى المباراة النهائية في بطولة سوق دبي الحرة لأول مرة في مسيرتها الاحترافية عقب فوزها في نصف النهائي على الأمريكية كوكو غوف المصنفة 6 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6-4، و6-2. واحتاجت المصنفة الأولى التي تأهلت إلى دور الأربعة دون أن تلعب لانسحاب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا إلى ساعة واحدة و29 دقيقة لإنهاء مغامرة غوف في البطولة. وأكدت البولندية البالغة من العمر 21 عاماً تفوقها على منافستها الأمريكية صاحبة الـ18 ربيعاً للمباراة السادسة توالياً في 6 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

ونجحت كريتشكوفا في الوصول إلى النهائي الثالث لها في دبي، بعدما تغلبت على مع الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 1 و5 - 7 و 6 - 0 في ساعتين ودقيقة واحدة. ولعبت كريتشكوفا أول نهائي لها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس في 2016 عندما خسرت اللقب أمام الإيطالية سارة إيراني، ثم خسرت نهائي 2021 أمام الإسبانية غاربين موغوروزا.

وحققت شفيونتيك 12 لقباً خلال في مسيرتها الاحترافية منها 3 ألقاب غراند سلام، في المقابل تحمل كريتشكوفا 5 ألقاب في رصيدها منها لقب بطولة رولان غاروس 2021. من جهة أخرى، تقام ظهر اليوم قرعة النسخة 31 لبطولة الرجال التي يشارك فيها 4 لاعبين مصنفين ضمن الـ10 الأوائل عالمياً، هم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم 1.

كما تضم قائمة المشاركين الروسي أندري روبليف المصنف خامساً عالمياً وبطل النسخة الماضية، والروسي دانييل مدفيديف المصنف ثامناً عالمياً والكندي فيلكس أوجر ألياسيم المصنف تاسعاً عالمياً. وتابع ديوكوفيتش الذي يبحث عن لقبه السادس في دبي جانباً من منافسات السيدات، وأعرب عن إعجابه بمستوى البطولة التي سجلت هذا العام مشاركة 17 لاعبة من ضمن أفضل المصنفات الـ20 الأولى عالمياً.

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