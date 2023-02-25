«جوجيتسو الإمارات» يختتم تحضيرات «آسيوية تايلاند»

المصدر: بانكوك - البيان

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اختتم منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية «مبادلة للاستثمار» تدريباته أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في النسخة السابعة من البطولة الآسيوية التي ستنطلق اليوم، ويقام حفلها الافتتاحي الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بانكوك الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني اليوم لإجراءات الوزن الرسمية للحصول على بطاقة المشاركة في المنافسات بفئة النيوازا، التي ستقام يومي غدٍ وبعد غدٍ.

وركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني في التدريبات التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية على الجوانب التكتيكية والنفسية والذهنية للاعبين، مع العمل على ضبط الأوزان بالنسبة حتى يتجاوز الجميع الإجراءات الرسمية للوزن بنجاح، إيذاناً بدخولهم في منافسات النسخة السابعة التي تعد الأكبر والأقوى بين كل النسخ السابقة، على خلفية وصول عدد الدول المشاركة إلى 30 دولة لأول مرة وبمشاركة 581 لاعباً ولاعبة.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس بعثة الإمارات في البطولة أن معنويات اللاعبين واللاعبات في القمة، وأنه وجد في أعينهم الإصرار والعزيمة لدى زيارته لهم، وأن ثقة الجميع فيهم بلا حدود، على ضوء برنامج الإعداد القوي الذي خضعوا له قبل البطولة، سواء من خلال المشاركات المحلية أو المعسكرات الداخلية، أو المعسكر الخارجي الطويل في مدينة سيدني الأسترالية، أو إنجازاتهم السابقة في كل المناسبات.

بطولة قوية

وقال الظاهري:«ندرك تماماً أن البطولة قوية للغاية، وأن المنافسة لن تكون سهلة، لكننا تعودنا على الإنجازات من أبطال وبطلات الإمارات للجوجيتسو، في كل المحافل الدولية، وسوف يدافع المنتخب بقوة عن لقبه الذي أحرزه عن جدارة كبطل لآسيا في النسخة الأخيرة بإجمالي 16 ميدالية من بينها 8 ميداليات ذهبية.

وبالنسبة للاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي فلا يدخر أي جهد في توفير كل الدعم للمنتخب، وهناك تواصل يومي من رئيس الاتحاد مع البعثة للاطمئنان على سير الأمور بأفضل صورة».

من ناحيته، أكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو أن معدلات التركيز لدى اللاعبين واللاعبات وصلت إلى أعلى الدرجات، وأن الجهاز حرص في الفترة الأخيرة على دراسة أساليب لعب المنافسين المحتملين والطرق المناسبة لإخضاعهم والفوز عليهم، وأن تطور اللعبة الملحوظ في السنوات الأخيرة بآسيا والذي يحسب للاتحاد الآسيوي، يسهم في رفع درجة التحدي والمنافسة.

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