«الشراعية 60 قدماً».. الجولة الثانية في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ «دانة الدنيا» دبي ظهر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبرى مع انطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً - الجولة الثانية من بطولة دبي - التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2022 - 2023.

وتجمع التظاهرة نخبة النواخذة والبحارة في صراع مثير للفوز بناموس السباق الذي يأتي في فاتحة الفعاليات التراثية التي ينظمها النادي العام الجاري، كما يمثل خير استعداد للحدث الكبير والمرتقب بعد 3 أشهر، وهو النسخة 32 من سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي مايو المقبل.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التحضيرات لتنظيم وإنجاح الحدث الكبير، حيث ظلت تراقب كافة التقارير الواردة عن الأحوال الجوية من المركز الوطني للأرصاد، وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة، من أجل الاطلاع على سرعات الرياح وحالة البحر اليوم، سعياً لإقامة السباق في أفضل الظروف التي تساعد النواخذة والبحارة على الوصول بأمان إلى خط النهاية.

وينطلق السباق من عمق مياه الخليج بالقرب من جزيرة القمر (نيوة بن حنظول) بالاتجاه إلى شواطئ دبي ونقطة خط النهاية في شواطئ جميرا، لمسافة تزيد عن 23 ميلاً بحرياً، ستبحر السفن خلالها من أجل اعتلاء منصة التتويج، ومعانقة لقب الجولة الثانية من بطولة دبي 2022 - 2023.

ووجه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر إلى الجهات المتعاونة لإنجاح الحدث، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وإدارة الدفاع المدني في دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (السرب الرابع)، وبي أند أو ماريناز.

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