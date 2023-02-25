20 فعالية رياضية بدبي في 72 ساعة

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي تنظيم 20 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف المناطق خلال 72 ساعة.

وتتصدر منافسات النسخة الـ 14 من «كأس دبي الذهبية للبولو» قائمة الفعاليات الدولية التي تستضيفها دبي وتقام في ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي بمشاركة 8 فرق هانديكاب 20 جول، وتستمر فعالياتها حتى 4 مارس المقبل، وتصنف البطولة في المركز الثاني كأعلى بطولات البولو على مستوى العالم.

وتنطلق يوم غدٍ منافسات النسخة الـ 14 من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم (الجائزة الكبرى - دبي 2023)، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويستضيف منافساتها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة، وتستمر حتى 2 مارس.

كما تنطلق في اليوم ذاته منافسات النسخة 31 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال التي تستمر حتى 4 مارس المقبل، على أن تختتم اليوم منافسات النسخة الـ 23 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات التي تشارك فيها 17 من بين أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي لمحترفات التنس، ويبلغ مجموع جوائزها 2.9 مليون دولار.

وتختتم اليوم أيضاَ منافسات بطولة الألعاب المدرسية العالمية تحت 15 سنة التي يشارك فيها أكثر من 500 طالب وطالبة من 19 مدرسة من مختلف دول العالم أبرزها إنجلترا والسعودية ونيجيريا وكازاخستان وروسيا، بالإضافة إلى الإمارات، يتنافسون في ثلاث رياضات هي السباحة وألعاب القوى وكرة القدم.

تنافس

ويتنافس أكثر من 1500 عداء في سباق قناة دبي المائية للجري الذي يقام اليوم على مضمار القناة المائية للمسافات 1 و3 و5 و10 كيلومترات لمختلف الفئات العمرية للرجال والسيدات، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، كما تقام بطولة دو للغوص في مجمع حمدان الرياضي.

وتتواصل منافسات الدوري اللبناني لسلة السيدات بجامعة بريجتون في البرشاء حتى 5 مارس المقبل، كما تتواصل منافسات دوري السلة للسيدات في أكاديمية تشامبس فيستيفال بلازا بجبل علي.

وتقام بطولة الأقوى في المدينة في نادي سترونغ جيم بمنطقة القوز، كما تقام دورة في ويل لألعاب الشركات 2023 التي تقام في جامعة أميتي دبي بمدينة دبي الأكاديمية، وتقام بطولة ملك الطاولة لمصارعة الذراعين في نادي الفضاء للفعاليات والرياضة بمجمع دبي للاستثمار.

وتقام بطولة مجمع دبي للاستثمار للشركات في مدرسة السلام بمنطقة الطوار، ويقام سباق ديزرت بالم إكس للجري في فندق ميليا ديزرت بالم، ويقام سباق الجري الصابوني في جزيرة بلو ووترز، وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية في مجمع إينوك بمنطقة القوز.

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