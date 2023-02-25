دبي تحتضن بطولة القارات للبولو 2026

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أبدى وفد الاتحاد الدولي للبولو خلال زيارته الدولة وتفقده الملاعب المقترحة لاستضافة كأس القارات للبولو إعجابه الشديد بالإمكانيات المتاحة بدبي، التي ستحتضن البطولة 2026، بمشاركة أفضل 8 منتخبات من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

إعجاب

كما أبدى الوفد إعجابه باستراتيجية الاتحاد وخططه وبرامجه التي يسعى من خلالها لتنشئة جيل جديد من الجنسين قادر على التحليق باللعبة إلى العالمية. وأشاد وفد الاتحاد الدولي بملف اتحاد الإمارات للبولو لاستضافة هذا الحدث العالمي، مؤكداً حرصه على ترسيخ العلاقة بين الاتحادين الدولي والإماراتي للخروج بأفضل تنظيم على الإطلاق.

والتقى الوفد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وسعيد حميد بن دري نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد الحريز عضو مجلس الإدارة، والأرجنتيني سنتياغو سكرتير اتحاد الإمارات للبولو، فيما ضم الوفد الدولي كلاً من بيتر ديلير رئيس الاتحاد الدولي للبولو وألكسندرو تايلور الرئيس التنفيذي الاتحاد الدولي، ونيكولا كولكوهون دنفرز الرئيس السابق للاتحاد الدولي للبولو.

وديلفين أورانغا رئيس الرابطة الأرجنتينية للبولو وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبولو، وكارلوس مينينديز بيثي نائب رئيس الرابطة الأرجنتينية للبولو وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبولو، وأدريان سيمونيتي العضو المنتدب بشركة مارتينا بولو العالمية، ورينيه بيل المدير العام للشركة، ومالكولم بورويك المدير بالشركة.

جاهزية

وقام محمد الحبتور ، وسعيد بن دري، بتقديم شرح مستفيض عن الملف، كما أطلع محمد الحبتور الوفد الضيف على استراتيجية وخطط الاتحاد الطموحة. وأكد الحبتور حرص اتحاد الإمارات على إنجاح استضافة الحدث، ولكي يتحول الحدث إلى مهرجان رياضي عالمي.

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