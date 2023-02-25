«فيكتوري» يسابق «الزمن» في توبا الإندونيسية

المصدر: دبي - البيان

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تدق اليوم ساعة الحقيقة في أروقة منافسات جائزة كيبكو الكبرى للزوارق السريعة 2023 التي تحتضنها بحيرة توبا الإندونيسية بمشاركة 20 زورقاً، حيث تجرى اليوم محاولات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس غداً، وذلك لمدة ساعة كاملة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات.

وكانت الفرق المشاركة أجرت أمس التجارب الحرة على الزوارق على مسار وكورس السباق، حيث نجح زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك في تسجيل ثاني أفضل توقيت بزمن قدره 01.08 دقيقة، فيما سجل زورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم سادس أفضل توقيت بزمن قدره 01.11.86 دقيقة.

ويخوض المتسابق السويدي أريك ستارك غمار المنافسة في بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1 - بهدف تحقيق الإنجاز مدافعاً عن ألوان فريق فيكتوري على متن زورق الفريق رقم 4 جنباً إلى جنب المتسابق بطلنا الشاب أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 الذي يشارك للمرة الأولى في الحدث بعد تجارب سابقة مع الفيكتوري في بطولتي العالم - اف 4 أس - وفورمولا2.

وعلى الطرف الآخر تبدأ زوارق فريق أبوظبي اليوم رحلة الدفاع عن لقب البطولة مع أولى الجولات وفي منافسات السرعة، وكانت بعثة الفريق قد وصلت مبكراً إلى الجزيرة وقبل أيام للتحضير الذهني والتأقلم مع تغير الجو وعدد الساعات، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد الزوارق قبل خوض المنافسة.

وستحمل زوارق أبوظبي في هذه الجولة والموسم رقمي 1 و2 وذلك بعد أن حقق الفريق لقب البطولة الموسم الماضي واستعاد أرقامه المفضلة مجدداً.

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