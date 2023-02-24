"مدن العالمية" لأساتذة البادل تواصل منافستها القوية

المصدر: وام

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أسفرت منافسات اليوم الثالث لبطولة "مدن العالمية" لأساتذة البادل تنس عن إقصاء حاملتي لقب بطولة الدنمارك المفتوحة، مارتا أورتيجا وبيا جونزاليس، بعد منافسة قوية استغرقت أكثر من 150 دقيقة، مع الثنائي الإسباني المكون من جيسيكا كاستيلو، وكلوديا جنسن.

وتستمر منافسات البطولة، التي ينظمها مجلس أبو ظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع شركة "جلوبال مايس أورجنايزيشين ليمتد"، حتى 26 فبراير الجاري، في جزيرة الحديريات بأبو ظبي.

وفاز الثنائي الإسباني على حاملتي لقب بطولة الدنمارك المفتوحة 6-4 و6-4 و6-3.

وخاض ثنائي السيدات، المرشح الأبرز للقب البطولة، والمكون من الإسبانيتين أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي بونس منافسة قوية ، أمام مواطنتيهما مارتا تالافان رويز ولورينا روفو أورتيز المصنفتين في المركز الـ20، وتمكنتا من الفوز عليهما 6-4 و6-4.

وفي منافسات الرجال، خسر جيرونيمو جونزاليس لوك وأليخاندرو رويز جرانادوس أمام الثنائي أنطونيو فرنانديز كانو وخوسيه أنطونيو جارسيا ديسترو 3-6 و0-6 و4-6.

وحقق إيفان راميريز ديل كامبو وبابلو كاردونا هويرتا مفاجأة وأطاحا بالثنائي خافيير جاريدو جوميز وفيديريكو شينجوتو.

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