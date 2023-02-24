ختام الجولة الأولى لـ«نهائي دوري اليد» اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى بالدور النهائي لبطولة الدوري العام لرجال اليد، بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى العين مع مليحة وفي الثانية يحل فيها فريق الجزيرة ضيفاً على فريق شباب الأهلي، لتتوقف بعدها منافسات البطولة لغاية 25 مارس المقبل التي تشهد الجولة الثانية للبطولة، ويأتي هذا التوقف لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني بمملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل.

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