مباراتان في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تدخل منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2023 يومها السابع، حيث تقام اليوم مباريات دور ربع النهائي للبطولة الأعلى تصنيفاً بمنطقة الشرق الأوسط وبهانديكاب 20 جول لكل فريق، وتضم الفرق الثمانية المشاركة أبرز اللاعبين المواطنين ومن منطقتنا الخليجية والعربية، إلى جانب المحترفين من الدول الأجنبية ويحتضن منافساتها التي تستمر لغاية الرابع من شهر مارس المقبل نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي.

في الثانية من بعد ظهر اليوم يلتقي غنتوت ثاني المجموعة الأولى بقيادة يوسف بن دسمال وفريق بنجاش دودسن وهوريل ثالث المجموعة الثانية بقيادة حيدر بنجاش والفائز منهما سوف يلعب مع فريق الحبتور ايفزا أول المجموعة الثانية في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

وعند الرابعة والربع يواجه فريق ذئاب دبي كافو ثالث المجموعة الأولى بقيادة طارق الحبتور فريق إيه إم ثاني المجموعة الثانية بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم والفائز منهما يلاقي فريق الإمارات أول المجموعة الأولى يوم الأربعاء أيضاً.

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