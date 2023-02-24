سعود بالشلات: ندرس تطبيق معايشة للاعبي الرجبي بالخارج

المصدر: دبي - العوضي النمر

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كشف سعود بالشالات رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الرجبي، النقاب عن قيام مجلس إدارة اللعبة بدراسة فكرة إجراء معايشة لعدد من اللاعبين الموهوبين في بلدان متقدمة في عالم الرجبي مثل فيجي وجنوب أفريقيا، بحيث يقيم اللاعب فيها على مدار العام ليتدرب مع فرق ومنتخبات تلك الدول، ويعود عند المشاركة في البطولات مع المنتخبات الوطنية، ومثل تلك التجربة من شأنها أن تساهم في تطور مستوى اللاعبين بشكل كبير، وينمي مواهبهم بما يفيد اللعبة والمنتخبات خلال الفترة المقبلة، وقال: نعتبر الفوز بذهبية وفضية البطولة العربية دافعاً معنوياً كبيراً للانطلاق نحو منصات التتويج.

طموح الذهب

وأكد سعود بالشالات رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الرجبي، أن منتخبات اللعبة تطمح في الفوز بذهبية البطولات المقبلة، بعد تحقيق الفوز بذهبية الرجال وفضية السيدات خلال البطولة العربية التي اختتمت أخيراً في العين، لوقوف اللعبة على أرض صلبة بفضل الدعم الكبير من القيادات، والتطور الفني نتيجة بناء قاعدة قوية من المواهب الواعدة والتي تزيد من الطموحات خلال البطولات المقبلة.

منافسة

وقال سعود بالشلات: الرجبي انتقل من مرحلة المشاركة في البطولات إلى مرحلة المنافسة وحصد الميداليات، ونحن نملك مقومات المنافسة والتي تعتبر ثمار جهد كبير بذله اتحاد اللعبة على مدى السنوات الماضية، من خلال تأسيس قاعدة قوية من اللاعبين، بلغ عددها ما يزيد على 5 آلاف لاعب مسجل في سجلات ممارسة اللعبة في الاتحاد، بعد نجاح الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع وزارة التربية والتعليم، إضافة لتشكيل منتخبات مراحل سنية على مستوي عالٍ، وتعدد المشاركات في مختلف البطولات مما ساهم في توفير احتكاك قوي للاعبين، واكتساب مزيد من الخبرات، أهل المنتخبات للفوز بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية متعددة خلال الفترة الأخيرة.

تحدٍ كبير

وأضاف: نحن أمام تحدٍ كبير خلال المرحلة المقبلة، متمثل في التركيز على منافسات السباعيات على المستوى الآسيوي والعربي، كونها منافسة أولمبية، والإقبال الكبير على ممارستها من قبل الشباب، إضافة إلى حسن الاستعداد للمشاركات الآسيوية المقبلة، والتي تؤهل إلى الأسياد والأولمبياد، ومثل تلك المشاركات ليست بالأمر السهل، بل تحتاج إلى عمل دؤوب وتطوير مستمر والدفع بعناصر مميزة موهوبة في مجال اللعبة، وهو ما نعمل عليه خلال الآونة الأخيرة بكل قوة وجدية، حيث استعنا بمدير تطوير من تونس بحكم تطورها في مجال اللعبة.

برامج تطوير

وتابع سعود بالشلات: إن اهتمام اتحاد اللعبة ليس مقتصراً على تطوير اللاعبين وحسب، وإنما على تنظيم العديد من البرامج التي تهتم بصقل خبرات وتنمية مهارات المدربين والحكام، وكذلك المدرس الذي يدرس للاعبين في القطاع المدرسي، الذي يضم قاعدة كبيرة من اللاعبين، لأن المدرس المتميز في مجال اللعبة سيساهم في تأسيس اللاعب الصغير بشكل جيد، مع الاعتماد على نظام الحوكمة وقياس معدلات النمو، حتى نقف على خطوات التطور المنشودة بكل دقة ومراعاة تدارك أي سلبيات تطرأ خلال تنفيذ برامجنا.

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