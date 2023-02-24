احتدام التنافس ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تواصلت منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه (بريميرليغ كاراتيه 1)، وجاء التنافس محتدماً في اليوم الثاني بعد أن أظهر اللاعبون إمكانات عالية وقدموا حركات استعراضية تجاوب معها الجمهور، وشملت منافسات اليوم الثاني فئة الشباب كاتا وكوميتيه لفئة الفردي لأوزان البنين تحت 55، 61، 68، 76، وفوق 76 كجم، وأوزان البنات تحت 48، 53، 59، 66، وفوق 66 كجم.

وشهد المنافسات الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ونائبه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، والعديد من رؤساء الاتحادات الوطنية للكاراتيه الذين قاموا في نهاية اليوم الافتتاحي بتتويج أبطال اليوم الأول من فئة 21 سنة.

وأعرب اللواء «م» ناصر الرزوقي عن سعادته بتنظيم الدوري العالمي للشباب للمرة الأولى بإمارة الفجيرة، كما قدم جزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وأعرب اللواء «م» ناصر الرزوقي عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي الكبيرة في قدرات الإمارات التنظيمية، ولفت إلى أن المشاركة في هذه النسخة الأولى تدل على أهمية البطولة لأنها من الجولات المانحة لنقاط تصنيفية.

وأشاد اللواء «م» ناصر الرزوقي بالإمكانات اللافتة والعروض المبهرة التي قدمها الناشئون والشباب من فئتي البنين والبنات، مما يبشر ذلك بمستقبل جيد لهؤلاء اللاعبين وللعبة الكاراتيه.

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