مونديال بوذيب للقدرة ينطلق السبت

المصدر: أبوظبي- علي الظاهري .. تصوير: سيف الكعبي

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تتجه الأنظار صباح السبت إلى قرية بوذيب الدولية للقدرة التي تستضيف بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم بمشاركة 130 فارساً من 36 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تستضيف الإمارات فيها المونديال بعد عامي 1998 و2005، وستكون البطولة «خضراء» وصديقة للبيئة في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأكمل جميع الفرسان إجراءات المشاركة يوم أمس في قرية بوذيب للقدرة ومن أبرزها قياسات الأوزان والفحص البيطري للخيول المشاركة بالبطولة، وتم تقسيم السباق إلى 6 مراحل، تبلغ مسافاتها 31 كلم للمرحلة الأولى «المسار البني»، و29.90 كلم للمرحلة الثانية «المسار الأصفر»، و30 كلم للمرحلة الثالثة «المسار الأزرق»، و29 كلم للمرحلة الرابعة «المسار البنفسج»، و20.10 كلم للمرحلة الخامسة «المسار الأبيض»، و20 كلم للمرحلة السادسة والأخيرة «المسار الأخضر».

ويقود فرسان الإمارات بطل النسخة الماضية سالم حمد ملهوف الكتبي الذي حقق اللقب على صهوة الفرس «هالة»، والفارس سعيد أحمد جابر الحربي والفارس عبدالله غانم المري والفارس فارس المنصوري والفارس سعيد المهيري بطل مونديال الشباب والناشئين في آخر 3 سنوات.

ومن أبرز المنتخبات المشاركة منتخب البحرين بقيادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي حقق المركز الثاني في نسخة 2016 بسلوفاكيا، وحقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم للخيول الصغيرة.

وتشارك الخيالة السلطانية من سلطنة عمان في البطولة للمرة السابعة في تاريخها، كما تشهد البطولة مشاركة تايلند لأول مرة في منافسات الفرق، وسبق لها المشاركة في فئة الفردي التي استضافتها نورماندي 2014 الفرنسية.

مكانة مرموقة

وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا للبطولة، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما توجه بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، راعي البطولة، حيث وجه سموه بتوفير كل أشكال الدعم لنجاح ملف استضافة الحدث وتنظيمه بأعلى مستوى بما يليق بمستوى وسمعة الإمارات ومكانتها المرموقة، معرباً عن سعادته بتواجد مختلف منتخبات العالم على أرض الإمارات وهم فرحون بالخدمات المميزة في قرية بوذيب الدولية للقدرة التي تملك سجلاً مميزاً في رياضة الفروسية.

وأضاف الريسي لـ «البيان»: إن تنظيم الإمارات لحدث بهذا المستوى يؤكد ريادة الدولة وتميزها في استضافة كبرى الأحداث العالمية، ويعكس ثقة الاتحاد الدولي للفروسية بالإمارات من أجل تنظيم البطولة في فترة قصيرة، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان وعلى رأسهم فرسان الإمارات من أجل مواصلة تحقيق الألقاب والإنجازات العالمية في هذا المحفل الكبير.

رسالة للعالم

من جانبه، أكد محمد عيسى العظب مدير منتخب الإمارات لـ «البيان»، أن تنظيم بطولة العالم للقدرة في الإمارات يجسد رسالة إلى جميع العالم بقدرة وإمكانات الدولة في تنظيم الحدث العالمي الكبير بأعداد كبيرة في مدة زمنية قصيرة، والذي تستضيفه قرية بوذيب الدولية في أبوظبي، ويعكس المونديال ريادة الدولة في تنظيم مختلف الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن الإمارات تضم كوادر وكفاءات مميزة قادرة على تحمل المسؤولية والتعامل مع مثل هذه الأحداث الكبرى، مثمناً جهود جميع فرق العمل واللجان القائمة على تنظيم البطولة.

وأضاف العظب: إن فريق الإمارات جاهز للتحدي ويعتبر من أقوى المرشحين في مختلف البطولات والمنافسات الدولية لرياضة القدرة والتحمل، وهو نتاج وثمرة الدعم الكبير لهذه الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، آملاً أن تتكلل الجهود بفرحتين فرحة التنظيم المميز للبطولة وفرحة فوز الإمارات باللقب.

مشاركة واسعة

وأكد الفارس سالم ملهوف الكتبي بطل النسخة الماضية لـ «البيان»، جاهزيتهم للتحدي اليوم في البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف فرسان العالم، وقال إنهم يتطلعون إلى المحافظة على اللقب رغم صعوبة المنافسة خاصة وأن المونديال يقام على أرض الإمارات، مؤكداً أن تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بلقب بطولة العالم في 2012 وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باللقب في 2014، يعتبر أكبر دافع لمواصلة مشوار حصد الألقاب.

ولفت الكتبي إلى أن تقسيم السباق إلى 6 مراحل تساعد الخيول في السباق كون المسافة فيه تمتد إلى 160 كلم، ومن المتوقع أن لا يشهد السباق سرعات عالية.

بدوره قال سعيد المهيري فارس منتخب الإمارات لـ «البيان»، إنه يخوض تحدياً جديداً في منافسات بطولة العالم للكبار بعد تحقيق لقب مونديال الشباب والناشئين 3 مرات على التوالي، حيث يتطلع أن يكون على قدر التحدي والطموح رفقة زملائه في الفريق، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر من أقوى المنتخبات المنافسة على اللقب في جميع المحافل الدولية، ويأملون أن يكون اللقب هذا العام حليفاً لمنتخب الإمارات سواء على مستوى الفرق أو الفردي.

من جانبه، قال فارس المنصوري فارس منتخب الإمارات، إنهم جاهزون للمنافسة في بطولة العالم للقدرة التي تجمع نخبة فرسان العالم في تحدي بوذيب للقدرة، حيث أنهوا جميع الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمونديال وسط معنويات عالية، ويأملون أن تتكلل جهودهم بالنجاح لإسعاد الإمارات قيادةً وشعباً باعتلاء منصة التتويج وانتزاع المركز الأول، موضحاً أن فرسان الإمارات أثبتوا على مر النسخ الماضية بأنهم كانوا على الموعد بعد تحقيق العديد من الإنجازات العالمية في مختلف ميادين السباقات.

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يشارك في بطولة العالم للقدرة 3 حكام دوليين من الإمارات هم أحمد علي الحمادي وحمد رحمة الشامسي وإبراهيم محمد الحمادي. ويعد ثلاثي التحكيم الإماراتي من الكفاءات المتميزة التي أدارت العديد من المنافسات والبطولات الدولية في عالم سباقات القدرة والتحمل.

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