دبي تحتضن 20 فعالية رياضية دولية ومحلية خلال العطلة الأسبوعية

المصدر: وام

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تشهد دبي تنظيم 20 فعالية رياضية دولية ومحلية، تنافسية ومجتمعية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتتصدر منافسات النسخة الـ 14 من "كأس دبي الذهبية للبولو" قائمة أبرز الفعاليات الدولية التي تستضيفها دبي، وتقام بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي بمشاركة 8 فرق هانديكاب 20 جول.

وتستمر فعاليات هذه النسخة حتى 4 مارس المقبل، وتصنف البطولة في المركز الثاني كأعلى بطولات البولو على مستوى العالم.

كما تنطلق بعد غد الأحد منافسات النسخة الـ 14 من بطولة فزاع الدولية الـ 14 لألعاب القوى لأصحاب الهمم (الجائزة الكبرى–دبي 2023)، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ويستضيف منافساتها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة، وتستمر حتى 2 مارس المقبل.

واعتباراً من بعد غد ، تنطلق منافسات النسخة الـ31 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي تستمر حتى 4 مارس المقبل، على أن تختتم غداً السبت منافسات النسخة الـ23 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات.

وتختتم غداً منافسات بطولة (الألعاب المدرسية العالمية تحت 15 سنة)، التي يشارك فيها أكثر من 500 طالب وطالبة من 19 مدرسة من مختلف دول العالم.

ويتنافس أكثر من 1500 عداء في سباق قناة دبي المائية للجري، والذي يقام غداً على مضمار القناة المائية لمسافات 1و3 و5 و10 كم لمختلف الفئات العمرية، للرجال والسيدات.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدم، كما تقام بطولة دو للغوص في مجمع حمدان الرياضي.

وتتواصل منافسات الدوري اللبناني لكرة السلة للسيدات بجامعة بريجتون بمنطقة البرشاء دبي، وتستمر حتى 5 مارس المقبل، كما تتواصل منافسات دوري كرة السلة للسيدات في أكاديمية تشامبس فيستيفال بلازا بمنطقة جبل علي.

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