«الإمارات» إلى نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تأهل فريق الإمارات إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو بعد أن حقق الفوز الثالث في المجموعة الأولى ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة من النقاط، وجاء تأهل فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالفوز على فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور 9 - 7. وفي المباراة الثانية حقق فريق غنتوت فوزاً مريحاً على فريق «كلينوفا نوا كابيتال» بنتيجة 15 - 9 بعد مباراة تسيد فيها فريق غنتوت مجريات اللعب.

وشهد الدور التمهيدي من الكأس الذهبية تسجيل الفرق الثمانية 217 هدفاً في 12 مباراة أي بمعدل 18.1 هدفاً في كل مباراة وهو معدل جيد يشير إلى قوة البطولة وإثارتها. ويقام نهائي البطولة خلال المهرجان الختامي للكأس الذهبية في الرابع من مارس المقبل.

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