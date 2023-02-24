شفيونتيك تواجه غوف في نصف نهائي «تنس دبي» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اكتمل عقد المربع الذهبي في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بتأهل الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالمياً بعد انسحاب منافستها التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 112 بسبب الإصابة، لتلاقي التشيكية باربورا كريتشكوفا المصنفة 30.

وفجرت كريتشكوفا مفاجأة بعدما أقصت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة وفازت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 0 و6 - 7 و1 - 6 في ساعة واحدة و58 دقيقة.

وتلتقي البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، مع الأمريكية كوكو غوف المصنفة السادسة، اليوم في نصف نهائي ناري ببطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، البالغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وجاء تأهل شفيونتيك على حساب التشيكية كرولينا بليشكوفا التي أعلنت انسحابها من البطولة على الرغم من فوزها في ربع النهائي على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، فيما ضمنت كوكو غوف تأهلها على حساب مواطنتها ماديسون كيز بمجموعتين دون رد 6 - 2، و7 - 5.

تكريم

ومن ناحية أخرى كرّمت بطولات سوق دبي الحرة للتنس اللاعبة سانيا ميرزا، أول لاعبة هندية تحقق لقب إحدى البطولات الكبرى في التنس، والتي أعلنت اعتزالها بعد مسيرة حافلة في ملاعب الكرة الصفراء امتدت لنحو عشرين عاماً.

واختتمت ميرزا البالغة من العمر 36 عاماً مسيرتها الاحترافية في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وكانت قد حققت ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بمنافسات الزوجي منذ انضمامها إلى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات عام 2004.

وخاضت ميرزا، التي حققت لقب بطولات سوق دبي الحرة للتنس عام 2013، آخر مبارياتها الرسمية خلال البطولة الحالية، بجانب الأمريكية ماديسون كيز، الأربعاء الماضي أمام ليودميلا سامسونوفا وفيرونيكا كودرميتوفا.

وجرى تكريم اللاعبة سانيا ميرزا من قبل اللجنة المنظمة للبطولة ورابطة لاعبات التنس المحترفات مساء أمس أمام جموع الجماهير، التي احتشدت لتوديعها على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس، وتسلمت ميرزا نسخة رمزية عن الكأس الفضية الشهيرة للبطولة.

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